Nina Moric rimprovera il figlio su Instagram, “Vergognati…” (Foto)

Nina Moric si è mostrata molto amareggiata e delusa per il comportamento che, nelle ultime ore, il figlio Carlos ha tenuto sul web. Il ragazzo, divenuto maggiorenne alcuni giorni fa, si è reso colpevole di aver pronunciato sul web alcune frasi omofobe e, in generale, di essersi comportato in maniera non consona.

Inevitabile la reazione di Nina Moric che, dopo aver lanciato al figlio un appello pochi giorni fa, lo ha adesso redarguito con un sonoro “Vergognati”. La modella, ex compagna di Luigi Favoloso, si è detta addolorata e ha invitato il figlio a non comportarsi più così malamente. Cos’è accaduto? Vediamolo insieme.

La provocazione di Carlos Corona

Carlos Corona sta crescendo e molti dei suoi tratti caratteriali stanno venendo a galla proprio in questo periodo. Nelle ultime ore, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona sta facendo molto parlare di sé per aver pronunciato una frase che viene definita omofoba. Una sorta di provocazione che, però, non è piaciuta al mondo del web e che ha scatenato diverse polemiche e reazioni.

“La determinazione è tutto nella vita” afferma il figlio di Nina Moric, concludendo “Se non avete le pa**e, siete delle checche“. Un tono indubbiamente provocatorio sulla scia di quelli che sono alcuni atteggiamenti del padre che, ormai, siamo ben abituati a conoscere. Digrignare i denti in segno di potenza, di superiorità e di chissà cos’altro è un gesto che, accompagnato alle parole, non è affatto piaciuto.

Il rimprovero di Nina Moric

Una delle prime persone ad aver visto quanto fatto da Carlos Corona è proprio la madre Nina Moric. La modella non ha potuto fare a meno di pubblicare un post su Instagram esprimendo tutta la sua delusione per quanto visto. “Vergognati Carlos per ciò che dici” esordisce mamma Nina. Poi prosegue “Siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, riprendo le parole di nostro Signore e mi viene da dire ‘Padre personalo perché non sa quello che fa”.

Nina Moric si sfoga continuando “Sono addolorata nel vedere mio figlio Carlos acquisire questi atteggiamenti, ma soprattutto un linguaggio che non è in linea con quella che è stata l’educazione che mi sono premurata di dargli in questi anni”. Alla donna manca molto il Carlos di qualche anno fa. “Quest’aggressività nei modi e nelle parole non ti appartengono. Torna ad essere quello che eri, un ragazzo meraviglioso”. Nel frattempo, però, la polemica infuria. Cosa accdrà adesso?