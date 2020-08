Temptation Island, ufficiale la quarta coppia del reality (Foto)

Temptation Island, sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi, sta per partire. Se le registrazioni sembrano essere già iniziate, infatti, la messa in onda partirà dal prossimo 9 settembre, come già reso noto da Mediaset. Dopo l’ufficializzazione della terza coppia partecipante, e prima ancora delle prime due, è trapelata anche l’identità della quarta coppia.

Speranza e Alberto formano la quarta coppia di Temptation Island. I due ragazzi hanno alle spalle una storia molto lunga ma, nonostante questo, Alberto non sembra ancora certo che Speranza sia la donna giusta per lui. Da quanto emerso è stato proprio il ragazzo a voler partecipare al reality dei sentimenti. Conosciamoli più da vicino.

Alberto, perché ha voluto partecipare a Temptation Island

La quarta coppia di Temptation Island è stata ufficializzata da poche ore. Alberto e Speranza sono pronti a mettersi in gioco all’interno dei rispettivi villaggi anche se ognuno di loro inizierà quest’avventura con consapevolezze differenti. A voler partecipare, infatti, è stato principalmente Alberto. Nonostate un’unione che dura da ben 16 anni, infatti, non sa ancora se la compagna sia la donna adatta a lui.

Alberto ha 32 anni e viene da Napoli insieme alla sua compagna Speranza. La loro storia va avanti da quando i due ragazzi erano poco più che adolescenti e li ha visti superare alti e bassi. Alberto ha spiegato chiaramente i perché della partecipazione al reality. “Ho deciso di iscriverci perché dopo 16 anni ancora non riesco a immaginare un futuro con Speranza” dice il ragazzo. Poi conclude con la domanda cui spera di trovare una risposta “Speranza è quella giusta?“.

Le parole di Speranza

Se Alberto partecipa a Temptation Island perché ha dei dubbi sui suoi sentimenti d’amore per Speranza, lo stesso non si può dire per la ragazza. Per lei, infatti, è tutto chiaro: è molto innamorata del suo compagno e se lui non avesse tanto insistito lei non avrebbe mai partecipato. “Io non volevo partecipare” ha detto, confermando “È stato lui a convincermi”.

Speranza ha poi confessato di temere molto il percorso a Temptation Island. Diverse volte, in passato, infatti, il compagno avrebbe sbagliato nei suoi confronti. “Ho paura di perderlo” ha sostenuto la ragazza, proseguendo “Io di Alberto non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie. Però il sentimento me l’ha sempre fatto giustificare”. Speranza, quindi, avrebbe perdonato più volte Alberto perché profondamente innamorata di lui. Cos’accadrà, adesso, a Temptation Island? Speranza e Alberto supereranno la prova?