Valeria Marini in crisi con Gianluigi Martino. Storia già finita?

Aria di crisi tra Valeria Marini ed il giovane compagno Gianluigi Martino. I due fidanzati che, fino a qualche tempo fa, erano apparsi più uniti che mai potrebbero attraversare un periodo difficile che potrebbe, il condizionale è d’obbligo, aver già portato ad una separazione. Questa è la notizia che sta infuocando il gossip del momento.

Benché non vi sia stata una conferma ufficiale, ad avvalorare l’ipotesi di una crisi, anche molto forte, è il comportamento della stessa Valeria Marini. La showgirl sarda, infatti, si è trincerata dietro un silenzio assoluto evitando di rispondere alle domande che le sono state poste da un amico, il noto giornalista Roberto Alessi. Cosa sta succedendo?

Valeria Marini, crisi profonda o pausa di riflessione

Se nelle prime ore, l’ipotesi di una rottura o, quanto meno, di una seria crisi tra Valeria Marini e Gianluigi Martino era molto lieve, con il passare del tempo si fa sempre più concreta. Uno dei nomi più noti nel gossip italiano, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, ha cercato di verificare la notizia contattando direttamente l’ex star del Bagaglino. Dal momento che la Marini è sempre veloce nel rispondere ai messaggi, ha quindi deciso di contattarla proprio mediante WhatsApp.

Valeria Marini, però, stavolta non ha risposto ai messaggi né alle telefonate. Lo stesso Alessi lo ha confermato. “Scrivo su WhatsApp a Valeria Marini, forte del fatto che mi risponde sempre” ha dichiarato proseguendo “Vedo che ha letto il messaggio, attendo, nulla. Chiamo, mi risponde sempre e subito, ma non mi risponde, il silenzio è assordante”. A questo punto è lo stesso direttore a porsi delle domande. Possibile che si tratti davvero di rottura? O è una fake news? Per il momento nessuna conferma all’orizzonte.

La storia d’amore con Martino

Prima che le voci di una presunta crisi tra Valeria Marini e il suo giovane compagno si diffondessero, i due sembravano davvero molto uniti. Li avevamo visti passare in tranquillità il periodo legato al lockdown. Tra i due si era parlato di un matrimonio che pareva essere abbastanza imminente. E tutto ciò nonostante la Marini sia piuttosto restìa al matrimonio dopo la batosta ricevuta da Giovanni Cottone.

Valeria Marini aveva anche parlato del suo desiderio di avere un figlio. Probabilmente si sentiva pronta al grande passo con Martino a cui era molto legata. Attualmente si attendono conferme da uno dei due protagonisti. Dato l’incalzare delle voci, non dovrebbero tardare ad arrivare.