Gigi D’Alessio nonno-bis: è nata Sofia, la reazione dell’ex compagna Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio è diventato nonno per la seconda volta

Nelle ultime ore è arrivata una lieta notizia che riguarda la famiglia allargata di Gigi D’Alessio. Il noto cantautore napoletano è diventato nonno per la seconda volta. Il primogenito Claudio e la compagna Giusy Lo Conte hanno annunciato la nascita della piccola Sofia.

Un messaggio che la coppia ha condiviso sul loro account Instagram e subito dopo l’artista lo ha postato anche sui suoi canali social. Ovviamente sotto il post in questione sono arrivati centinaia di commenti da parte di amici e fan del cantante, tra cui anche quello di Anna Tatangelo. La professionista di Sora ha commentato la lieta novella con una serie di cuoricini. Nonostante i due si siano lasciati, i due artisti sono rimasti in ottimi rapporti e di conseguenza l’arrivo di una nuova vita in famiglia è una gioia anche per la frusinate. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno scritto su IG.

Il lieto annuncio di Claudio D’Alessio e Giusy Lo Conte

Ovviamente la nascita della piccola Sofia ha reso felice nonno Gigi D’Alessio. A dire il vero il professionista partenopeo lo era già di Noemi, ormai 14enne venuta al mondo da una precedente storia d’amore del primogenito Claudio con la compagna d’allora, Francesca.

Chiusa quella relazione sentimentale, l’imprenditore napoletano ha avuto numerosi flirt e da qualche anno ha una storia stabile con Giusy Lo Conte. Quest’ultima è una ballerina ed è popolare per aver ballato come professionista in trasmissioni Rai come: Tale e Quale Show, Made in Sud e I Migliori Anni. La coppia dopo tre anni d’amore ha finalmente coronato il loro grande sogno, ovvero quello di creare una famiglia. (Continua dopo il post)

Gli altri figli del cantautore napoletano

Ricordiamo che Gigi D’Alessio non ha solo Claudio come figlio. Dal suo precedente matrimonio con Carmela Barbato sono nati altri due ragazzi: Ilaria e Luca nati. Infine c’è Andrea che ha dieci anni ed è venuto al mondo dalla storia d’amore avuta con la collega Anna Tatangelo.

E a proposito di quest’ultima, di recente ha attirato l’attenzione su di sé per il cambio di look ma anche per i vari scatti sensuali che frequentemente posta sul suo seguitissimo e super attivo account Instagram.