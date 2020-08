Emma Marrone, aggiornamento sulla sua malattia: “Sono morta e risorta”

Emma Marrone dà degli aggiornamenti sulla sua malattia

Nel nuovo numero del magazine femminile Grazia è contenuta una lunga intervista ad Emma Marrone. La cantante salentina che al momento è impegnata con le selezioni di X Factor 2020 è tornata a parlare della sua malattia facendo degli importanti aggiornamenti ai lettori della rivista. Parlando col giornalista la 36enne ha confidato di essersi spaventata qualche giorno fa quando ha ricevuto la telefonata del medico.

Inizialmente aveva sospettato che la il male era tornato ma per fortuna il dottore le ha dato una bella notizia: “In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia“. A quel punto l’ex direttore artistico di Amici ha chiamato immediatamente la madre per informarla comunicando di essere riuscita a vincere anche questa battaglia. In questo modo la professionista può tornare e vivere tranquilla e spensierata la sua vita che ultima mente è piena di impegni e sopratutto d’amore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato.

Il nuovo impegno come giudice a X Factor

Emma Marrone sta trascorrendo un ottimo periodo. Infatti, la cantante salentina molto presto sarà giurata alla nuova edizione di X Factor su Sky Uno. Al suo fianco, nella giuria, troveremo anche: Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

L’obbiettivo della 36enne è quello di far crescere i giovani talenti ancor prima di innestare a loro il concetto di vittoria. Intervistata dal periodico femminile Grazia, la professionista pugliese riguardo i concorrenti di cui si prenderà cura nel talent show, ha detto: “Libertà e coerenza personale e musicale”. Inoltre la donna ha trovato l’amore al fianco del modello norvegese Nikolai Danielsen.

Emma Marrone e il flirt con Nikolai Danielsen

Come accennato prima, Emma Marrone sta vivendo un grande momento professione, perché tra pochi giorni uscirà il suo nuovo singolo. Ma anche dal punto di vista sentimentale, di certo la cantante salentina non si può lamentare.

Tra quest’ultima e Nikolai Danielsen sembra esserci del tenero. La coppia ha avuto un ritorno di fiamma, perché già lo scorso anno sembra esserci stato un presunto flirt. Come dicevamo, in questi giorni, e per la precisione il 28 di agosto, uscirà il suo nuovo singolo che si chiama “Latina” ed è super aspettato dai suoi fan e non solo.