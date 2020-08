Uomini e Donne, Irene Capuano potrebbe avere il Covid, il web l’insulta: “Sei un’irresponsabile”, lo sfogo (FOTO)

Cresce sempre di più il numero di persone che hanno partecipato a Uomini e Donne positive al Covid e tra queste sembrerebbe esserci anche Irene Capuano. Alcune fonti vicine alla ragazza hanno divulgato l’informazione secondo cui sia lei sia il suo fidanzato abbiano contratto il virus.

Molti utenti, allora, sono accorsi al di sotto del suo profilo Instagram per chiederle di essere esplicita e di palesare la situazione. Continuare a nascondere la cosa, nel caso in cui dovesse risultare vera, metterebbe a rischio tutte le persone che hanno avuto contatti con lei.

Il web attacca duramente Irene

In queste ore è stata diffusa la notizia secondo cui Irene Capuano possa avere il Covid. L’ex fidanzata di Luigi Mastroianni potrebbe aver contratto il virus mentre era in Sardegna in compagnia del suo fidanzato. La giovane, però, almeno fino a questo momento, non si è affatto esposta. Diversi utenti l’hanno messa alle strette sui social e le hanno chiesto di palesare la situazione. Tra i vari commenti ce ne sono stati alcuni molto pungenti, fatti da persone estremamente adirate con lei.

Queste persone le hanno dato dell’irresponsabile e menefreghista. Quando si tratta di fare sponsorizzazioni, le influencer sono sempre in prima linea sui social, quando bisogna parlare di cose serie, invece, il discorso cambia radicalmente. Ad ogni modo, dinanzi tutte queste accuse, l’ex corteggiatrice del talk show di Maria De Filippi ha deciso di intervenire. (Continua dopo il post)

La Capuano interviene sulla questione Covid

Irene Capuano ha risposto in modo un po’ emblematico alla questione del tema Covid. Nel dettaglio, la ragazza non ha né confermato, ma neppure smentito, le voci circolate in questi giorni sul suo conto. le sue risposte sono state reputate alquanto acide e a tratti infantili al punto da scatenare una vera polemica. In un primo momento, la giovane ha detto che queste sono questioni private. Successivamente, però, dopo essere stata pesantemente attaccata, ha cambiato versione.

Allo scopo di sedare il caso, poi, la Capuano ha lasciato intendere di essere ancora in attesa dei risultati. Dopo tanto fracasso, dunque, sembra essere emerso che la ragazza si sia sottoposta al test sierologico, il quale è risultato negativo, e anche al tampone, di cui attende ancora i risultati. Irene ha fatto sapere che, nel momento in cui otterrà tutte le risposte del caso, provvederà ad informare i suoi fan.