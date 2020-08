Giuliana De Sio derubata mentre era al mare: le immagini della casa messa a soqquadro e la reazione di lei (FOTO)

In queste ore, l’attrice Giuliana De Sio ha fatto sapere di essere stata derubata mentre era in vacanza al mare. Al rientro dalle sue ferie, la donna si è trovata dinanzi uno spettacolo davvero raccapricciante.

La protagonista ha voluto condividere con i suoi fan l’accaduto e non ha esitato a mostrare tutto il suo rammarico per la vicenda. Molti utenti hanno commentato la cosa dicendosi dispiaciuti, ma c’è anche chi ha mosso qualche critica. Vediamo tutti i dettagli.

Giuliana racconta di essere stata derubata

Ieri sera Giuliana De Sio ha pubblicato delle foto su Instagram e Facebook in cui ha mostrato il suo appartamento dopo essere stata derubata da dei malviventi. Dalle immagini in questione si vede la sua camera da letto, completamente devastata dal caos. Il letto era sommerso di oggetti, libri, vestiti e cose di ogni genere. Lo scopo dei malintenzionati, naturalmente, era quello di trovare qualcosa di valore. L’attrice non ha potuto fare a meno di condividere con i fan gli scatti ed ha commentato la vicenda.

Giuliana ha ironicamente dichiarato di aver ricevuto una deliziosa sorpresa al rientro dal mare, la sua casa è stata svaligiata. Al momento, non è ancora noto l’ammontare dei danni subiti dalla donna e gli oggetti che i ladri siano riusciti a prelevare. Ad ogni modo, dalla foto in questione si evince che i malviventi abbiano rubato dei gioielli dato che sono inquadrate delle scatolette vuote. I fan, naturalmente, sono intervenuti per mostrare tutto il loro dispiacere all’interprete. (Continua dopo il post e la foto)

Al rientro dal mare. Deliziosa sorpresa. Casa svaligiata ….. Gepostet von Giuliana De Sio pagina am Mittwoch, 26. August 2020

I commenti dei fan della De Sio

Molte persone si sono dette dispiaciute del fatto che Giuliana De Sio sia stata derubata, specie perché in molti hanno vissuto in passato la stessa sensazione. Vedere violata in modo così estremo la propria privacy è, certamente, un’esperienza molto forte. Tuttavia, tra i vari commenti c’è stato anche chi ha voluto muovere una specie di critica nei confronti della vittima e di tutte le persone che, come lei, divulgano informazioni sui social.

Secondo il punto di vista di questi utenti, infatti, è un errore condividere sui social di non essere in casa. Questo renderebbe più semplice il lavoro ai ladri, i quali sanno perfettamente quando possono introdursi in un appartamento per poter portare a termine il loro lavoro. Naturalmente, la diretta interessata non ha risposto a questi commenti essendo certamente molto impegnata tra denunce e pulizie.