Uomini e Donne, Giorgia Lucini è incinta: in arrivo il secondo figlio

L’ex tronista ha annunciato sui social la sua seconda gravidanza. Ecco le sue parole

Uomini e Donne: il percorso di Giorgia Lucini

Abbiamo conosciuto Giorgia Lucini a Uomini e Donne quasi dieci anni fa. Se vi ricordate lei inizialmente ha corteggiato Andrea Angelini. Aveva 19 anni e al tronista ha dato il primo bacio. Erano in pochi a credere che la ragazza non avesse avuto ancora esperienze con i ragazzi, ma lei ha continuato imperterrita a difendersi.

Dal momento che Andrea non l’ha scelta, Maria De Filippi le ha dato l’opportunità di fare la tronista e nel suo percorso le ha suggerito di conoscere Manfredi Ferlicchia. Alla fine Giorgia ha scelto proprio lui e tra loro è nata una relazione molto complicata per via della gelosia di entrambi. Hanno deciso quindi di mettersi alla prova a Temptation Island e in quell’occasione si sono lasciati.

Lei si è avvicinata a Nicolò Raniolo. Lui, invece, a Veronica Valà. Lui ha tentato comunque di riavvicinarsi a lei dopo il programma, ma Giorgia aveva già voltato pagina con Andrea Damante, altro single del villaggio. Con lui ha avuto una storia di un anno e una convivenza a Verona. Tuttavia, poi Giorgia ha trovato di nuovo l’amore con Federico Loschi, cestista, con il quale ha messo su famiglia. Infatti, due anni fa è nato il loro bambino Riccardo e adesso stanno per dare il benvenuto al loro secondo figlio.

Giorgia annuncia la seconda gravidanza

Giorgia, infatti, a distanza di due anni dal primo figlio, è di nuovo incinta. Lo ha comunicato lei stessa sui social con un tenero video in cui si vede già la pancia accarezzata dal piccolo Riccardo. L’ex tronista ha detto che questa volta l’ha scoperto alle 4.30 del mattino quando ha letto “incinta” sul test di gravidanza. Nel post che ha scritto su Instagram Giorgia ha confessato che non vede l’ora di osservare i suoi figli giocare insieme.

Ha scritto che sicuramente Riccardo e il fratellino o sorellina litigheranno, ma poi faranno anche pace perchè il legame fraterno è speciale. Riccardo sarà il fratello maggiore migliore del mondo e insegnerà al piccolino anche a fare le pulizie di casa. Non rimane che fare tanti auguri a Giorgia e Federico per questa bellissima notizia. (Continua dopo la foto)

Ovviamente Giorgia è stata inondata di messaggi di affetto e di auguri dopo l’annuncio. Lei ha ringraziato attraverso le sue Instagram Stories. Che cosa ne pensate del percorso di Giorgia Lucini?