Giulia D’Urso e Giulio Raselli col cerotto al braccio, hanno dovuto fare degli esami, lei: “Non sono svenuta” (FOTO)

Poche ore fa, sui profili Instagram di Giulia D’Urso e Giulio Raselli sono appare delle foto in cui sono inquadrate le loro braccia con dei cerotti. Dagli scatti si evince chiaramente che la coppia si sia sottoposta a degli esami del sangue, ma per quale motivo?

Per scoprire la ragione che ha spinto i fanciulli a sottoporsi a dei controlli è da ritrovare in alcune precedenti Instagram Stories. Giulia, infatti, un po’ di giorni fa aveva annunciato che avrebbe dovuto fare dei prelievi. Essendo una fifona, però, ha “obbligato” il suo compagno a fare gli esami con lei per darle supporto. Vediamo tutti i dettagli.

Gli esami di Giulio Raselli e Giulia D’Urso

Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono sottoposti a degli esami del sangue questa mattina. La coppia non ha esitato a pubblicato lo scatto con i cerotti sul braccio e questo ha generato un po’ di preoccupazione per i fan. In realtà, i fan della coppia, che seguono assiduamente i loro profili Instagram, sapranno che non dovrebbe esserci nulla di preoccupante dietro questa decisione. Diversi giorni fa, infatti, la D’Urso aveva annunciato che avrebbe dovuto fare dei controlli di routine.

Essendo parecchio tempo che non si sottoponeva a esami di alcun genere, ha deciso di effettuarli in questo periodo in cui è con la sua famiglia, Prima di tornare a casa con il suo fidanzato, dunque, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è voluta assicurare di stare bene. Ad ogni modo, dato che è una grande fifona e teme moltissimo gli aghi, la ragazza è stata in ansia per numerosi giorni. (Continua dopo la foto)

L’ex corteggiatrice non è svenuta

A causa di alcune questioni private, tali esami sono slittati di diversi giorni, pertanto, la coppia si è sottoposta solo oggi ai prelievi. Giulio Raselli, come promesso, ha effettuato anche lui le analisi per supportare la sua fidanzata Giulia D’Urso. Quest’ultima, inoltre, ha detto di essere molto fiera di sé in quanto non è neppure svenuta, cosa che purtroppo le accade puntualmente.

In ogni caso, i fan dovrebbero stare tranquilli, in quanto si tratta solo di controlli periodici. Tuttavia, non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se i due piccioncini decidano di condividere i risultati con tutta la community che li segue. Restiamo in attesa di aggiornamenti.