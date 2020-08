Federico Fashion Style confessa: È vero, sono andato al mare con la febbre”, una sua cliente si adira (FOTO)

Un po’ di ore fa Federico Fashion Style ha registrato delle Instagram Stories in cui ha chiarito alcuni punti inerenti il suo contagio a causa del Covid. Molte persone lo hanno accusato di essere andato in giro nonostante avesse la febbre.

Tra le prime a muovere le accuse nei suoi confronti c’è stata Deianira Marzano. Il parrucchiere, però, allo scopo di mettere a tacere tutti i rumors, aveva pubblicato dei video in cui era allegramente al mare e in cui diceva di stare benissimo. A quanto pare, però, dietro questo gesto si cela un’altra verità.

La leggerezza di Federico Fashion Style

In questi giorni si sta molto parlando di Federico Fashion Style. Il noto parrucchiere è risultato positivo al Coronavirus, ma prima di effettuare il tampone ha visto parecchia gente, tra cui anche i dipendenti e i clienti del suo salone di Anzio. Il suo comportamento ha generato grosso fermento, al punto da necessitare di un chiarimento. Attraverso delle IG Stories, infatti, il protagonista ha ammesso alcune sue leggerezze.

Nello specifico, ha confessato di essere andato al mare nonostante la febbre. Mentre era in vacanza, infatti, ha cominciato a non sentirsi molto bene, pertanto, si è sottoposto ad un test sierologico. Esso è risultato negativo e questo gli ha fatto credere di non aver contratto il virus. Come tutti sanno, però, per poter capire l’effettiva positività al Covid bisogna fare il tampone e non il sierologico. Ad ogni modo, ignaro di tutto, l’hair-stylist ha condotto una vita normale. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo di una cliente

Una volta arrivato ad Anzio, poi, ha fatto anche un salto nel suo salone ed è stato a contatto con diverse persone. Solo successivamente si è sottoposto al tampone, il quale è risultato positivo. Da quel momento, tutti i dipendenti e i clienti del salone in questione sono stati messi in quarantena e la struttura è stata sanificata. A causa della sua leggerezza, però, si sono scatenate molte polemiche.

Selvaggia Lucaerelli, infatti, ha condiviso lo sfogo di una clienti di Federico Fashion Style, la quale ha detto che, a causa sua, è stata costretta alla quarantena, perdendo i soldi del treno che aveva prenotato per tornare a casa. La signora ha detto che il giorno in cui Federico ha fatto il tampone, il suo staff non le ha comunicato nulla e adesso ne deve pagare le conseguenze.