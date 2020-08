Giulia Salemi: ‘Con Francesco Monte contesto surreale, ma non me ne pento’

L’influencer è tornata a parlare del suo ex fidanzato e della sua situazione sentimentale

Giulia Salemi ancora single: ‘Frequentazioni non importanti’

Giulia Salemi si è fatta conoscere meglio dal pubblico nella tersa edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer ha messo gli occhi su Francesco Monte, anche lui concorrente in cerca del riscatto dopo la storia del canna-gate a L’Isola dei Famosi. Ma nonostante i tentativi di Giulia, l’ex tronista era sempre molto freddo nei suoi confronti.

Alla fine, quasi al termine del reality, tra loro c’è stato il tanto atteso bacio e Francesco Monte sembrava essere disposto ad una storia con Giulia. Infatti, fuori dal programma la loro relazione è iniziata ufficialmente anche se non è durata molto. In questi mesi sono stati attribuiti numerosi flirt alla bella infuencer italo persiana ma lei ha smentito.

Infatti, attraverso il settimanale Oggi, ha dichiarato di essere single e di avere avuto, durante l’estate, delle frequentazioni ma nulla di importante. Dunque, non è vero, come ha dichiarato il settimanale Chi, che si è innamorata di un certo Moshe, un imprenditore molto riservato. Lei ha detto di aver cercato le attenzioni dei ragazzi per tanto tempo, ma adesso è convinta di essere lei stessa il suo principe azzurro. “Ben venga ma deve farmi sentire speciale e unica” ha detto l’influencer alla domanda di un’ipotetica relazione. Ma nell’intervista ha anche parlato di nuovo del suo ex fidanzato.

“Francesco Monte contesto surreale ma non me ne pento”

Giulia ha fatto tanto per conquistare Francesco Monte nella Casa del Grande Fratello Vip. Il pubblico l’ha criticata molto per questo, ma lei ha detto che vedeva da parte dell’ex tronista un interesse nei suoi confronti e per questo non voleva rinunciare. Ad ogni modo, tra loro ci sono sempre stati molti litigi e il rapporto non è cambiato anche fuori.

Giulia ha ribadito il concetto di averlo conosciuto in un “contesto surreale“, ma poi nella vita reale il loro legame si è affievolito in pochissimo tempo. Infatti, Francesco l’ha lasciata dicendole che non provava amore nei suoi confronti. Giulia ha sofferto molto per la fine di questa storia ma ha anche detto che non se ne pente perchè ne è valsa la pena.

La loro storia è stata molto chiacchierata e criticata. In molti si sono scagliati contro Monte che, appena un mese dopo la rtottura con la Salemi, aveva già un nuovo amore, la sua attuale fidanzata Isabella De Candia.