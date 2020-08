Esoterismo, Michela: “L’Arcangelo Michele veglia su questa era”

Michela (nome di fantasia) è una donna di 56 anni intervistata da Giallo. Michela ha raccontato la sua esperienza con l’esoterismo, spiegando come tutto sia successo un giorno per caso, per poi correggersi: “Anzi no, nulla accade per caso. È l’universo che un giorno mi ha mandato un angelo, perché mi risvegliassi dal mio sonno”.

Secondo Michela gli angeli devono essere ascoltati. La donna ha spiegato che sarebbe proprio l’Arcangelo San Michele a vigilare su questa nostra era. Ultimamente, Michela sta frequentando un gruppo Facebook, in cui vengono spiegati come siano gli dei e i pianeti a governare il destino delle persone e ad aiutarle. Il gruppo parla anche dei numeri positivi, dei segnali che l’universo ci invia e dell’esistenza degli Arcangeli e di Gesù Cristo.

Esoterismo: la paura di Michela per il coronavirus

Michela ha raccontato che si stava spegnando, in quanto era in ansia per il coronavirus. Passava le giornate chiuse in casa pensando a tutti i suoi problemi: l’infedeltà del marito, l’azienda chiusa e il timore per il futuro. La sua salvezza è stata navigare su Internet per imbattersi in alcuni video di colui che considera il suo maestro, il suo “angelo”. Michela ha dichiarato di essersi sentita di nuovo viva in quel momento. Ora segue il maestro tutti i giorni, sia su Whatsapp che su Telegram. La donna ha spiegato che riesce a tenere lontana la negatività grazie al suo amuleto.

Viviana Parisi seguiva culti simili?

È da chiedersi se anche Viviana Parisi avesse iniziato a credere a simili culti. Nell’auto della donna è stato trovato un certificato medico, che parla di “crisi mistica”. Mariella Mondello, cognata di Viviana, crede anche lei in forze sovrannaturali simili a quelle di Michela.

Mariella aveva spiegato a Viviana come raggiungere una struttura artistica, conosciuta come la Piramide di Luce. Tale opera d’arte contemporanea è divenuta meta per chi crede nell’occultismo, nel mondo divino e nell’esoterismo. Ci si domanda se Viviana Parisi avesse tentato di uscire da quel periodo buio che l’attanagliava, tramite la Piramide di Luce. Per Michela, tale ipotesi è plausibile.

Cos’è l’anima?

Secondo il maestro di Michela, gli esseri umani sono frammenti di luce dell’universo. La donna ha poi parlato di reincarnazione, riferendosi sempre agli insegnamenti del suo maestro. Religione mista a filosofia platonica, alla legge della metempsicosi, in quanto, secondo l’uomo siamo tutte anime antiche di centinaia di anni. I nostri spiriti trovano riparo in corpi provvisori. Al momento della dipartita, le nostre anime escono dai corpi morti per andare a occuparne altri. L’importante sarebbe non spegnere la luce che ci governa, altrimenti anche la nostra anima morirebbe.