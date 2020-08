UPAS, spoiler dal 1 al 4 settembre 2020: Niko sembra avere dubbi sul matrimonio

Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni di Un posto al sole dall’1 al 4 settembre 2020. Nelle nuove puntate di UPAS vedremo nuovi intrighi e colpi di scena che andranno a rivoluzionare in maniera significativa i rapporti tra i vari inquilini di palazzo Palladini. Vedremo come Niko inizierà a nutrire qualche dubbio sul suo matrimonio con Susanna. Come leggiamo su Napoli Today, Angela verrà a sapere della sbandata di Susanna nei confronti di Eugenio e sarà in dubbio se dirlo o meno al fratello.

Continuano, inoltre, le disavventure del povero Cotugno, perennemente sfortunato in amore. Nulla di nuovo riguardo la situazione tra Roberto e Marina, se non che i due sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo. Non è dato sapere se la storia tra Giordano e Fabrizio continuerà ancora per molto, poiché Rosato ha intanto fatto conoscenza di un’affascinante bionda sull’aereo diretto in Russia…

UPAS: Niko pensa al matrimonio

Niko penserà al matrimonio con Susanna. Angela inviterà Susanna a fare chiarezza con se stessa, prima di compiere il grande passo con il fidanzato. Silvia e Michele noteranno che Rossella sta perdendo la sua sicurezza e le faranno una non meglio specificata proposta. Mariano Tregara, apparentemente pentito, vorrà risarcire in qualche modo sua figlia Clara per il male che ha dovuto subire.

Filippo e Serena di nuovo “vicini”

La piccola Irene avrà una recita scolastica. Nonostante i forti contrasti dovuti al procedimento di separazione, Filippo e Serena saranno dunque costretti a passare del tempo insieme. Come leggiamo da Solo Donna, sembra che la Cirillo riceverà una”brutta sorpresa”, di cosa si tratterà? Patrizio sembrerà dover rinunciare ai suoi sogni romantici, ricordiamo come il ragazzo negli ultimi tempi sia rimasto attratto dal fascino della bella Clara.

Nozze imminenti

Niko e Susanna festeggeranno, rispettivamente, l’addio al celibato e al nubilato con tanto di sorpresa. Alla fine il matrimonio tra i due ragazzi ci sarà. Silvia e Michele comprenderanno il motivo del malessere di Rossella. Ci sarà una dura discussione tra Serena e Leonardo. Intanto, i preparativi delle nozze tra Niko e Susanna saranno ultimati e tutti gli invitati saranno presenti in chiesa.

La new entry Lara Martinelli

Nella nostra introduzione abbiamo detto che Fabrizio Rosato ha conosciuto una nuova donna durante il suo soggiorno in Russia. Il nuovo personaggio è già apparso in tv lo scorso 28 agosto sull’aereo. Si tratta, se ricordate, della compagna di posto dell’imprenditore. Come leggiamo da TV SOAP, la new entry si chiama Lara Martinelli ed è interpretata dall’attrice Chiara Conti. Quest’ultima è conosciuta per comparse in diverse fiction quali Butta la luna, Distretto di polizia e L’allieva.