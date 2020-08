Tempesta d’amore, trame 31 agosto – 4 settembre 2020: Annabelle rapita

Cosa succederà nelle puntate di Tempesta d’amore in onda dal 31 agosto al 4 settembre 2020 su Rete 4? Paul è disperato dopo aver scoperto che è stata proprio Annabelle a provocare la morte di Romy con il veleno. L’uomo, deciso a vendicare la sua amata, sarà pronto a tutto. Il suo piano, almeno inizialmente, non andrà però a buon fine. Nel frattempo, Nadja riceverà un’inaspettata proposta da parte di Tim, ormai certo di non poter più scappare dalle sue responsabilità.

Natasha invece verrà a sapere che Michale le ha mentito, in quanto è ancora dipendente dai farmaci. I suoi sospetti inizieranno ad aumentare dopo che Bela le dirà di aver visto il medico dormire nell’ambulatorio. Natasha pretenderà la verità dal marito che, dopo aver tentato di tranquillizzarla, sparirà nel nulla con la sua auto nel pieno della notte.

Tempesta d’amore, puntate settimanali su Rete 4

Bela dirà a Natasha di aver visto Michael dormire nell’ambulatorio, un segnale che farà insospettire la donna. In effetti, il medico ha iniziato ad assumere di nuovo antidolorifici, anche se tenta di nasconderlo alla moglie. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Tempesta d’amore. Tim chiederà a Nadja di diventare sua moglie, dato che è incinta (o almeno, questo è quello che crede il giovane). La Holler sarà felicissima.

Durante la notte però, Nadja sentirà Tim agitarsi nel sonno e pronunciare il nome di Franzi. La Holler capirà così che, anche se diventerà sua moglie, Tim sarà sempre innamorato della sua ex. Tuttavia, la giovane proverà a dimenticare l’accaduto, anche se non sarà semplice. Stando agli spoiler di Tempesta d’amore inoltre, Paul e Christopher proveranno a far impazzire Annabelle, ma senza risultato: la dark lady si mostrerà come sempre fredda e razionale.

Il piano di Paul

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d’amore che andranno in onda su Rete 4 dal 31 agosto al 4 settembre 2020, Paul non mollerà la presa e penserà bene di rapire Annabelle. La Sullivan si troverà in un capanno abbandonato legata ad una sedia e non capirà cosa sia potuto succedere. Nel frattempo, tutto l’albergo sarà in subbuglio per l’improvvisa scomparsa di Annabelle e Christoph intuirà che il responsabile è proprio Paul.

Infine, nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore, Michael tornerà dopo diverse ore a casa, cercando di giustificarsi con Natasha. Il medico le dirà di aver investito un animale selvatico sulla strada. In realtà, Michael è ricaduto nella dipendenza dei farmaci e presto la sua debolezza gli costerà un prezzo estremamente alto.