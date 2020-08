Oroscopo 28 agosto 2020: Leone e Sagittario attenti alle finanze

L’Oroscopo del 28 agosto esorta i nati sotto i segni del Leone e del Sagittario a prestare maggiore attenzione alle finanze. Altri segni, invece, dovranno fare i conti con dei cambiamenti

Previsioni astrologiche 28 agosto primi sei segni

Ariete. La giornata si prospetta alquanto positiva per quanto riguarda i singole. Avrete l’opportunità di fare delle conoscenze interessanti. Se, invece, siete vincolati ad una relazione che va avanti da molti anni, potrebbero esserci delle piccole incomprensioni. Occhi aperti sul lavoro, non sono ammesse distrazioni.

Toro. Parlare chiaro è sempre la miglior cosa. Se siete rimasti male di qualcosa, non tenetevi tutto dentro, parlando avrete la possibilità di chiarire. Nel lavoro ci potrebbero essere dei cambiamenti. L’Oroscopo del 28 agosto, però, vi invita ad essere pazienti e a non prendere decisioni affrettate.

Gemelli. La tristezza degli ultimi giorni sarà solo un lontano ricordo. A partire da oggi, infatti, potrete vivere una fase di miglioramento, che vi permetterà di farvi notare sia in campo lavorativo sia affettivo. Se avete delle questioni irrisolte è giunto il momento di metterle a posto.

Cancro. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo un po’ confuso. Un giorno sembrate essere convinti di qualcosa e il giorno seguente la pensate in maniera completamente diversa. A partire da oggi, però, potrete recuperare un po’ di stabilità e tranquillità che vi aiuterà nei rapporti di coppia.

Leone. L’amore va verso un miglioramento. In campo professionale, invece, è giunto il momento di avanzare delle pretese. Non lasciatevi condizionare dalle opinioni altrui. Se siete convinti di qualcosa, andate fino in fondo. Cercate di evitare gli sprechi di denaro, specie in questo momento.

Vergine. Oggi vi sentite equilibrati e razionali e non c’è nulla che vi turba. Sarete spinti ad affrontare ogni situazione con massima razionalità. Se questo è un grande vantaggio in campo professionale, lo è un po’ meno per quanto riguarda i sentimenti. Cercate di non essere troppo algidi.

Oroscopo ultimi sei segni

Bilancia. Il periodo non è certamente tra i migliori, ma non temete, passerà presto. In amore evitate di arrabbiarvi sempre per le solite cose. Nel lavoro, invece, ci sono delle cose da rivedere. Gli eventuali ritardi di questo periodo potrebbero causarvi un po’ di malumore. Non trascurate la vostra forma fisica.

Scorpione. L’amore è in ripresa. L’Oroscopo del 28 agosto vi anticipa che questo è un momento molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Cercate, però, di non lasciarvi troppo andare senza usare il cervello. Nel lavoro è necessario chiarire alcuni aspetti e fare qualche scelta.

Sagittario. Molti dei nati sotto questo segno sono impegnati in nuovi progetti. Se, da un lato, ci sarà molta euforia per i cambiamenti, dall’altro ci saranno anche delle brutte sorprese in termini di denaro. Forse state spendendo più di quanto avevate immaginato. Cercate di limitarvi e di ponderare gli acquisti con attenzione.

Capricorno. La Luna entra nel vostro segno e questo vi porterà a chiudervi un po’ in campo emozionale. Ci sarà una certa tendenza a credere che mostrare i propri sentimenti sia segno di debolezza. Allo stesso tempo, però, siete intraprendenti e precisi nel lavoro, sfruttate questo momento per dedicarvi alla vostra professione.

Acquario. Se vi trovate in una relazione stabile e priva di problemi, non dovreste accusare di questo transito. Le coppie meno stabili, o nate da troppo poco tempo, invece, potrebbero trovarsi nel bel mezzo della bufera. Nel lavoro ci sono delle cose da valutare. Non fate scelte azzardate.

Pesci. Oggi vi sentite un po’ stralunati, pertanto, non è la giornata adatta per prendere decisioni importanti. Dal punto di vista fisico, vi sentite un po’ stanchi e nervosi. Se ne avete la possibilità cercate di prendervi una pausa allo scopo di recuperare le forze. In amore siete scettici.