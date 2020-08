Loredana Lecciso avrebbe fatto pace con Romina Power: cosa è successo a Cellino San Marco

Loredana Lecciso e Romina Power avrebbero fatto pace

Chi segue la famiglia allargata dei Carrisi sa perfettamente che Loredana Lecciso e Romina Power non si sono mai sopportate, infatti tra loro i rapporti sono pessimi. Tuttavia ultimamente sembra che qualcosa sia cambiata in positivo.

Il motivo? Stando a quanto riportato sull’ultimo numero del magazine Nuovo, nella tenuta di Cellino San Marco si sarebbe svolta una cena che avrebbe sancito la pace tra la cantante americana e l’ex soubrette salentina.

Nella rivista diretta da Riccardo Signoretti si legge: “Alla cena erano presenti Loredana, il cantante, Romina, Yari e la sua compagna…L’occasione per la rimpatriata è dovuta proprio a loro due, pronti per le presentazioni ufficiali in famiglia…”. Subito dopo il giornalista ha contattato la Lecciso che è una sua cara amica chiedendole se ha davvero fatto pace con l’ex del suo compagno. Come al suo solito ha glissato al quesito replicando così: “A tavola non si litiga, si mangia…”.

L’opinione di Marta Flavi sulla vicenda

Nell’articolo del magazine Nuovo dedicato alla possibile riappacificazione tra Romina Power e Loredana Lecciso, il giornalista ha chiesto l’opinione alla conduttrice Marta Flavi su l’intera vicenda. A quel punto l’ex moglie di Maurizio Costanzo, schietta come sempre, ha detto: “Con questa cena è stata superata l’antipatica situazione, che si verifica spesso, per cui la nuova partner di un uomo viene costantemente e fastidiosamente paragonata all’ex ingombrante…”.

L’ex padrona di casa di Agenzia matrimoniale ha detto anche che con tale gesto di tornare nella tenuta di Cellino San Marco come ospite, Romina la cantante americana avrebbe riconosciuto in modo ufficiale la Lecciso come compagna del suo ex Al Bano. Sarà davvero così?

Secondo rumors Romina Power accetterà le nozze di Al Bano e la Lecciso

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha scritto anche che circolano delle voci sul fatto che anche Romina Power accetterà di buon grado il fatto che l’ex marito Al Bano e la sua storica rivale Loredana Lecciso vorrebbero convolare a nozze.

“Alcune indiscrezioni confermano che a questo punto Romina accetterà il matrimonio tra il cantante e Loredana…Perché la tregua con quest’ultima è ormai siglata…”, si legge sul noto periodico Nuovo. A questo punto non rimane che attendere le reazioni dei diretti interessati.