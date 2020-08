Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in crisi per colpa di Diletta Leotta: l’indiscrezione

Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è finita per la Leotta?

Da qualche settimana sui giornali e siti che si occupano di gossip e pettegolezzi non si fa altro che parlare della crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia che è nata all’interno del Grande Fratello Vip 2 praticamente rubato la scena a belen e Stefano De Martino, anch’essi prima in crisi e successivamente si sono lasciati. Inizialmente si parlava di un possibile flirt dell’ex ciclista trentino e la nota attrice Anna Safroncik. Voce prontamente smentita dai diretti interessati.

Successivamente si è letto che lo sportivo ha fatto una vacanza in Sardegna insieme ad Andre Damante ed una nota modella. Nelle ultime ore, invece, stando a quanto riportato dalla rivista Oggi dietro alla crisi tra Cechu e Moser potrebbe esserci proprio Diletta Leotta. Ricordiamo che quest’ultima di recente che ha chiuso la relazione col pugile Daniele Scardina per colpa di un presunto tradimento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo tra i due.

L’indiscrezione di Alberto Dandolo per la rivista Oggi

Leggendo il magazine Oggi c’è scritto che Ignazio Moser avrebbe visto Diletta Leotta in Costa Smeralda, in Sardegna. “Pare che la focosa argentina non abbia affatto gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta durante una serata al Just Cavalli di Porto Cervo”, riporta il magazine diretto da Umberto Brindani.

Un argomento di gossip di cui se ne è occupato il giornalista Alberto Dandolo nella rubrica Pillole di gossip. Inoltre il professionista ha sottolineato anche che l’ex ciclista: “complice qualche bicchierino di troppo, in quell’occasione non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione”.

Ignazio Moser colpito da Diletta Leotta? Il rumor

Come accennato prima, di recente Ignazio Moser è stato paparazzato in compagnia del suo caro amico Andrea Damante. I due hanno trascorso alcune giornate di relax e sano divertimento in Sardegna.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’ex ciclista trentino al momento sarebbe legato a una modella. Ma nelle mire dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 potrebbe essere caduta anche la conduttrice sportiva di DAZN Diletta Leotta, tornata single dopo la quarantena. Ovviamente ora si aspettano le repliche da parte dei diretti interessati. Arriverà nelle prossime ore?