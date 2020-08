Maurizio Costanzo perde le staffe a C’è tempo per…: “La pianti, la vedo sempre…”

C’è tempo per… riceve una promozione dai vertici di Viale Mazzini

Visto i risultati più che soddisfacenti, il programma di Anna Falchi e Beppe Convertini ha avuto una piccola promozione. Ebbene sì, C’è tempo per… continuerà ad andare in oda anche fino a metà settembre 2020 ma cambierà collocazione. Dalle 10 del mattino si trasferirà a mezzogiorno fino alle 13:30.

Di recente, uno degli ultimi ospiti che era in collegamento nella trasmissione mattutina di Rai Uno, è stato Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi, che tra poco festeggerà i 25 anni di matrimonio, durante un appuntamento si è rivolto ad un’altra ospite abbastanza irritato. Per quale ragione? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in studio e quale atteggiamento ha avuto l’81enne nei confronti della collega.

Maurizio Costanzo sbotta nel programma di Beppe Convertini e Anna Falchi

Maurizio Costanzo, in collegamento con lo studio di ‘C’è tempo per…’, ha parlato di numerose tematiche di grande interesse. Argomenti che hanno coinvolto i padroni di casa Beppe Convertini e Anna Falchi e altri ospiti del format, anch’essi non presenti in studio. Oltre al marito di Maria De Filippi, infatti, era presente la giornalista Rai Barbara Capponi.

Quest’ultima dallo scorso luglio è impegnata nella conduzione di UnoMattina al fianco del collega Alessandro Baracchini. In studio si è parlato di varie tematiche, ma quello che ha appassionato più di tutti è il matrimonio tra l’81enne e Queen Mary.

Maurizio Costanzo risponde male a Barbara Capponi: gelo a C’è tempo per…

Maurizio Costanzo, in collegamento dal suo studio, stava raccontando le diverse situazioni che lo riguardano. L’81enne ha confermato ancora una volta il grande amore che prova per Maria De Filippi con la quale a fine agosto festeggia le nozze d’argento. Ma, dopo averlo definito più volte maestro, la conduttrice Rai Barbara Capponi ha ricevuto una controbattuta abbastanza pungente da parte del giornalista romano.

Infatti, quest’ultimo visibilmente irritato ha detto indiretta: “La pianti con maestro. La vedo sempre a UnoMattina e anche prima con il Tg1″. Affermazione che ha fatto calare il gelo nello studio di C’è tempo per… guidato da Anna Falchi e Beppe Convertini. Arriveranno le scuse del professionista capitolino?