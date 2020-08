Nilufar Addati assume antibiotico per curare il Covid, sul web è caos: “Gravissimo e pericolosissimo” (FOTO)

L’influencer Nilufar Addati è finita al centro del caos per alcune Instagram Stories pubblicate di recente in cui annunciato di curare il Covid con l’antibiotico. La ragazza ha ammesso che il suo medico le ha consigliato di assumere questo farmaco in quanto la febbre non scendeva.

L’aver reso pubblica questa tipologia di informazione ha generato grosso fermento. Moltissimi utenti del web sono insorti per accusare la ragazza di divulgare informazioni sbagliatissime e pericolosissime.

Nilufar spiega di assumere l’antibiotico contro il Covid

Poche ore fa, sul profilo Instagram di Deianira Marzano è è stata pubblicata la segnalazione di un utente del web contro un’ex tronista di Uomini e Donne. La protagonista è Nilufar Addati e il motivo per cui è finita nel caos riguarda il suo modo di curare il Covid, ovvero con l’antibiotico. Ieri sera la ragazza aveva aggiornato circa le sue condizioni di salute. Nei video aveva dichiarato di stare abbastanza bene, se non fosse per la febbre chi no non ne vuole sapere di lasciarla in pace.

in virtù di questo il suo medico di base ha ritenuto opportuno somministrare alla fanciulla una terapia antibiotica. L’ex tronista ha fornito anche il nome specifico del farmaco che sta assumendo. Nonostante ciò, però, ha dissuaso chiunque volesse seguire la sua trafila. La Addati ha consigliato sempre di rivolgersi a medici quando si tratta di situazioni così importanti. Tuttavia, malgrado la premessa, molti utenti hanno reputato errato l’aver condiviso quest’informazione. Continua dopo la foto)

Il web attacca la Addati

Una fan in particolare ha contattato Deianira Marzano per chiedere di divulgare il suo messaggio. La donna in questione ci ha tenuto a far sapere a tutta la community di Instagram che è assolutamente errato assumere antibiotici per curare un virus. Lei, in qualità di medico, ha detto che tale farmaco si somministra solo per curare le infezioni di tipo batterico.

Pertanto, anche semplicemente dire di prendere l’antibiotico per curare il Covid, così come ha fatto Nilufar Addati, è una cosa assolutamente inaccettabile e molto grave. Deianira, dal canto suo, si è schierata in favore di questa signora, accusando la napoletana di aver commesso un errore imperdonabile. Il motivo risiede soprattutto nel fatto che la ragazza sia seguita da molte persone, tra cui parecchi giovani che potrebbero emularla. Al momento Nilufar non è intervenuta per chiarire la vicenda.