Il Segreto, spoiler 31 agosto-4 settembre 2020: Raimundo indaga su Isabel

Tornano finalmente in Tv le nuove puntate della soap Il Segreto, che a breve concluderà la messa in onda degli episodi della prima stagione. Le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre svelano che Raimundo non rinuncerà alla sua ricerca volta a trovare Francisca, che non ha più fatto sapere nulla. L’Ulloa di certo non può sapere che la Montenegro è tenuta nascosta da Isabel.

Nelle puntate della prossima settimana de Il Segreto, Raimundo scoprirà che Isabel ha acquistato molte terre appartenute alla sua adorata moglie. Che cosa significa? Inoltre, vedrà Antonita con una cesta di fiori, quelli preferiti da Francisca. Questi segnali faranno intuire all’Ulloa che Francisca si trovi nei paraggi. Isabel ovviamente farà di tutto per depistarlo.

Il Segreto, anticipazioni della prossima settimana, nuove puntate

Onesimo sarà in ansia in quanto alcuni uomini tedeschi seguiranno ogni sua mossa. A quel punto, deciderà di confessare che cosa è realmente accaduto in Germania, Paese nel quale ha soggiornato per diversi anni. Intanto, come si evince dagli spoiler de Il Segreto, Dolores farà arrabbiare Tiburcio per via dell’ennesimo sciopero. Marta invece, desiderosa di contribuire agli introiti della sua famiglia, otterrà dal padre di lavorare in fabbrica. Alicia continuerà con le lotte operaie, facendo preoccupare Matias per le sue intemperanze.

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto relative alle nuove puntate, vedremo Inigo arrivare alla tenuta di Isabel. Antonita andrà nel panico completo e proverà in tutti i modi a tenerlo lontano dal padiglione in cui soggiorna Francisca. Successivamente, Onesimo capirà che l’unico modo per sfuggire ai suoi persecutori tedeschi è quello di fingersi morto. Riuscirà nel suo intento?

Manuela smaschera Carolina

Stando agli spoiler della soap Il Segreto delle puntate in onda su Canale 5 dal 31 agosto al 4 settembre 2020 in prima visione assoluta, Raimundo riceverà una chiamata misteriosa: sarà Francisca? Intanto, Manuela scoprirà che Carolina ha tenuto nascosto Pablo in soffitta per tutto questo tempo ma prometterà di non dire nulla a Don Ignacio, anche se informerà Encarnacion.

Infine, negli episodi de Il Segreto della prossima settimana, Tomas non sarà disposto a rinunciare a Marcela e così si recherà alla locanda per farle visita e parlarle del matrimonio con Matias, per lui infelice. Per Pablo arriverà un periodo buio, visto che il capitano Huertas arriverà alla villa con il chiaro obiettivo di arrestarlo. Carolina sarà disperata all’idea di perdere il ragazzo che ama. Alicia e Damian mediteranno di rapire Don Ignacio, mentre Gunther si metterà sulle tracce di Onesimo.