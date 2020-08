Uomini e Donne anticipazioni registrazione del 27 agosto: Gemma si fa il lifting, lo studio cambia

Oggi, giovedì 27 agosto, è stata effettuata la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne e le anticipazioni sono davvero interessanti. Come già svelato qualche giorno fa, in studio è presente il pubblico, anche se in numero drasticamente ridotto.

Tra i presenti ci sono anche le solite talpine de Il Vicolo della news che, infatti, hanno immediatamente provveduto a spifferare tutto quello che è accaduto. Il vero colpo di scena riguarda Gemma, la quale ha deciso di fare un lifting.

Anticipazioni prima registrazione, trono over: Gemma e il lifting

Le anticipazioni sulla prima registrazione di Uomini e Donne rivelano che in studio erano presenti sia i membri del trono over sia quelli del trono classico. Partendo dai primi, la protagonista indiscussa è stata, come sempre, Gemma Galgani. Stavolta, però, la donna ha lasciato sconvolti tutti in quanto quest’estate ha deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica. Questo è stato il motivo per il quale è sparita dai social ed ha smesso di vedere Nicola.

A proposito di quest’ultimo, anche lui era presente in puntata. Vivarelli ha pesantemente attaccato la dama bianca dicendole di essersi comportata in modo pessimo nei suoi confronti. Dopo poco, in studio è arrivato anche un nuovo corteggiatore per la torinese. Tra le vecchie conoscenze del parterre, invece, sono tornati anche Enzo e Pamela, i quali hanno avuto una discussione pesantissima. Grande ritorno anche di Ida e Riccardo. Tra gli uomini sono tornati Armando, Diego e Nicola, mentre tra le donne Roberta, Valentina, Veronica e altre.

I tronisti del trono classico di Uomini e Donne

Passando al trono classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della prima registrazione rivelano che sono stati scelti i primi due tronisti, si tratta di Davide e Gianluca. Blanda è stato escluso, ma la Di Padua ha deciso di farlo restare per poterlo conoscere. Nella puntata in questione, inoltre, erano presenti anche Sammy e Giovanna, i quali se ne sono dette di tutti i colori.

Come già anticipato, la disposizione dei presenti in studio è completamente cambiata rispetto al solito. Il pubblico è seduto dietro ai troni e dietro Maria, mentre davanti ci sono i corteggiatori e le corteggiatrici. Altra grande novità sta nel fatto che i protagonisti hanno la possibilità di parlarsi telefonicamente, grazie a dei cellulari dati dalla redazione. I messaggi più interessanti, poi, verranno letti da Gianni Sperti.