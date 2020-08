Valerio Pino dichiara “Lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen” si scaglia contro Stefano De Martino

Valerio Pino rilascia dichiarazioni scottanti su Stefano de Martino

Valerio Pino sicuramente lo ricorderanno gli amanti della trasmissione Amici di canale 5, era un ballerino parecchi anni fa. Poi è scomparso dopo la partecipazione al talebt. Oggi parla di Stefano De Martino dichiarando che se lavora è soltanto per merito di Belen, per aver fatto un figlio con lei che gli ha dato la notorietà che in realtà secondo lui non merita.

Non ha le carte in regola per essere un bravo conduttore, così come non le ha nemmeno per essere un ballerino o addirittura un insegnante di ballo. Proprio ieri sera Stefano è stato impegnato nella finale del festival di Castrocaro ed in questa occasione Valerio ha deciso di scagliarsi contro di lui e rilasciare dichiarazioni parecchio pesanti attraverso il settimanale Nuovo.

Valerio Pino attacca Belen e Stefano senza mezzi termini o mezze misure

Valerio Pino non ha avuto timore nell’affermare che se oggi Stefano de Martino lavora in TV è soltanto grazie a Belen Rodriguez. Entrambi non conoscono il senso del sacrificio, non sanno cosa vuol dire guadagnarsi da vivere con il sudore della fronte, con dedizione sacrificio e sofferenza. Loro hanno soltanto avuto storie d’amore con personaggi famosi, di conseguenza sono diventati anche loro tali.

Stefano in particolare è fortunato anche perché al suo fianco ha un agente potente che riesce a piazzarlo in qualche modo in trasmissioni varie. Belen invece secondo il suo punto di vista non vale molto, ci sono donne che hanno studiato e che hanno fatto sacrifici, che non vogliono essere paragonate a lei, né in positivo né in negativo. Lei è diventata una showgirl soltanto mettendo in mostra quello che è il suo fisico, senza abilità. Altre invece ci sono arrivate essendo delle professioniste perfette ed abili in qualunque campo.

Le altre donne dello spettacolo hanno ciò che si meritano, Belen ha ottenuto tutto con il gossip

Per essere tali le altre hanno dovuto studiare e confermarsi passo dopo passo, senza contare sull’aiuto di nessuno. Belen invece potrebbe essere un’offesa per donne come Heather Parisi e Lorella Cuccarini che non hanno mostrato il lato b sui social ma sono diventate comunque famose, forse più di lei. Stessa cosa per quanto riguarda i matrimoni e le relazioni amorose, non hanno avuto bisogno dei loro uomini per essere qualcuno e non ne hanno bisogno adesso perché si parla di loro per doti e meriti.

Almeno fino al momento non sono arrivate repliche né da parte delle interessate, né da parte dei compagni o degli ex. Valerio però ha dimostrato di non avere alcuna paura.