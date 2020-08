Fabio Testi contro Antonella Elia, opinionista al Grande Fratello Vip lei la protetta di Signorini

Fabio Testi commenta il ruolo della Elia accanto a Pupo su canale 5

Fabio Testi non riesce a trovare pace all’idea che Antonella Elia a breve siederà sulla sedia dell’opinionista del Grande Fratello di fianco a Pupo. Il soldato Elia sarà il braccio destro di Alfonso Signorini che ne va assolutamente fiero.

L’ha corteggiata tanto per ricevere poi un allegro si, come abbiamo potuto vedere attraverso il video pubblicato su Instagram dalla diretta interessata. Fabio Testi però non crede alla naturalezza di questa proposta. Crede più che altro ad un accordo segreto tra i due venuto fuori con la rivelazione sui social, non frutto di sorpresa come Antonella Elia ha voluto mostrare.

Tutto sarebbe partito secondo l’attore dallo scorso anno. Antonella ha partecipato come concorrente al Grande Fratello con l’accordo che l’anno seguente avrebbe partecipato comunque ma vestendo panni diversi, più importanti. Fabio ha avuto questa sensazione quando alla prima puntata Alfonso Signorini l’ha chiamata soldato Elia e lei ha risposto chiamandolo generale ed affermando di essere ai suoi ordini.

Lì si è capito ci fosse un accordo tra loro, lei era protetta sin dall’inizio ed infatti i fatti successivamente accaduti ne hanno dato conferma. Alfonso la difendeva in qualsiasi occasione, sia nell’errore che nella ragione. Così fa una scommessa prima di vedere iniziare il reality ed afferma che secondo lui la Elia predominerà anche su Pupo, lui sarà zitto, perché lei si accanirà ed affermerà che lui non capisce nulla. Lei l’avrà vinta su qualsiasi battibecco.

Fabio Testi protetta da tutti, il suo presentimento è condiviso da Luca Zocchi marito di Fernanda Lessa

Fabio Testi non è l’unico a pensare che la Elia sia protetta all’interno del programma, come lo era anche lo scorso anno. Ad affermare la stessa cosa è anche il marito di Fernanda Lessa, Luca Zocchi che aveva avuto già da ridire proprio l’anno scorso.

Alla fine ha ottenuto quello che voleva, dopo il grande fratello ha partecipato a Temptation Island facendo una bruttissima figura. Poi adesso sarà opinionista al Gf, insomma il suo cammino professionale sta proseguendo abbastanza bene.Alla fine a furia di essere protetta è riuscita a raggiungere tutti i suoi scopi.

Durante la scorsa edizione del Grande Fratello non è stata espulsa perché i progetti per lei erano diversi

Secondo il parere dei due la donna non è stata espulsa a causa della lite con Fernanda Lessa soltanto perché i piani per lei c’erano già, lei sarebbe dovuta essere opinionista, quindi non avrebbero potuto andare molto oltre.

In particolare non avrebbero potuto escluderla dal GF mediante un’espulsione, sarebbe stato troppo grave e avrebbe dato troppo nell’occhio qualora le avessero chiesto di fare da opinionista durante questa edizione.