Raffaella Mennoia si sfoga contro volti noti di Uomini e Donne che si sono finti positivi al Covid-19

Raffaella Mennoia va contro le sue stesse creature

Raffaella Mennoia si è sfogata sui social andando contro gli influencer e i vip che sono andati in vacanza in Sardegna e sono tornati indietro sofferenti dopo essere stati contagiati. Tra tutti leggiamo Nilufar Addati, Andrea Melchiorre che è rimasto in Sardegna e tanti altri. Non hanno rispettato le norme anti contagio, nessuna mascherina, hanno frequentato posti affollati e non hanno mantenuto il distanziamento.

Si sono anche mostrati sui social come se niente fosse. Per questo il braccio destro di Maria De Filippi si è arrabbiata parecchio. Ha affermato che per mesi si è parlato della necessità di chiunque di staccare la spina e viaggiare, andare in vacanza. Così le vacanze sono state concesse a tutti a patto di rimanere in Italia e fare comunque attenzione.

Non era necessario sottolineare che ovviamente non bisognava andare tutti negli stessi posti. Niente mascherine, tutti vicini vicini e tavolate immense di persone che si sono ritrovate soltanto per farsi pubblicità e mostrarsi senza dignità e rispetto nemmeno per se stessi. Chiude affermando che prenderebbe queste persone una per una e toglierebbe a tutti la cittadinanza. Non meritano di essere italiani nè di essere riconosciuti perché dovrebbero dare un buon esempio e invece non è così.

Raffaella Mennoia, i vip abbracciati per un selfie mentre i bambini stanno rinunciando alla scuola

Raffaella Mennoia non può fare a meno di pensare a tutti quei bambini rimasti chiusi a casa costretti a non uscire nemmeno per andare a scuola. Mentre loro hanno fatto grossi sacrifici ed oggi vedono ancora una volta la loro libertà che vacilla, gli pseudo vip si abbracciano per un selfie senza mascherina. L’assurdo. Ci sono mamme che hanno rinunciato ad andare a lavoro, genitori che hanno dovuto tenere i figli segregati in case di 40 mq, ci sono bambini che soffrono perché non hanno più potuto vedere e giocare con i propri compagnetti e famiglie che non hanno avuto i soldi per fare la spesa. Vedere che dopo tante finte raccomandazioni i vip da quattro soldi si comportano come se niente fosse accaduto fa male.

L’ultima stoccata ironica della Mennoia, i vip andranno a farle la spesa in caso di secondo lockdown

E a proposito di spesa, afferma che dato che queste persone si sono lasciate andare a sfoghi e prediche durante il lockdown chiedendo a tutti di comportarsi bene, qualora dovesse esserci un secondo lockdown lei non uscirà nemmeno a fare la spesa.

Saranno vip ed influencer che si occuperanno di questo dato che hanno tanta voglia di uscire e far festa. Loro andranno per i supermercati e le porteranno la spesa direttamente a casa.