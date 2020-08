Uomini e Donne, Rosa Perrotta scoppia a piangere su Instagram: “Sto male”

Rosa Perrotta in lacrime su Instagram: il motivo

Qualche ora fa, attraverso delle Stories su Instagram, Rosa Perrotta ha avuto uno strano sfogo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto un discorso su una vicenda che le sta molto a cuore. Come tutti ben sanno, dopo aver partecipato e conosciuto l’amore all’interno del dating show di Maria De Filippi, la ragazza e il compagno Pietro Tartaglione hanno creato una loro famiglia, mettendo al mondo il piccolo Domenico detto Dodo.

A distanza di circa un anno dalla nascita bambino, madre e figlio oggi si sono separati per per oltre un giorno per questioni professionali. Per tale ragione l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è mostrata triste, ha addirittura pianto dicendo ai follower: “Sto male, ma ce la posso fare”.

L’ex tronista di Uomini e Donne si separa dal figlio Dodo per lavoro

Rosa Perrotta, l’ex tronista di Uomini e Donne che da qualche anno sta insieme a che Pietro Tartaglione, nelle ultime ore si è mostrata triste e sconsolata perché quest’ultima si è dovuta allontanare da lei per lavoro. Da quando stanno insieme questa è la prima volta in assoluto, di conseguenza le manca molto il suo compagno e il figlio.

La separazione dal piccolo Domenico, anche se per poche ore, le ha fatto venire un magone al cuore al punto di sentire la necessità di sfogarsi su Instagram. “Mi viene già da piangere, in realtà ho già pianto”, ha dichiarato l’e partecipante del Trono classico di U&D. Quindi la Perrotta ha dimostrato ancora una volta di provare un amore immenso per il suo piccolo Dodo.

Lo sfogo di Rosa Perrotta su IG

L’ex tronista di Uomini e Donne non riesce a pensare che dovrà trascorrere una notte lontana dal suo figlioletto Domenico, il bimbo nato dalla sua relazione con Pietro Tartaglione. La ragazza salernitana è apparsa sulle Stories di Instagram abbastanza provata, con la voce rotta dall’emozione e con le lacrime agli occhi.

“E’ la mia prima notte senza di lui”, ha scritto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che si è poi sfogata sul noto social network dicendo ai suoi numerosi follower quanto sarà difficile nonostante il ragazzino sia in buone mani. “Per me sarà tragico”, ha concluso la donna.