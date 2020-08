Pierluigi Diaco stoppa Memo Remigi a Io e Te: “Ma tu sei pazzo…”

Pierluigi Diago glissa Memo Remigi a Io e Te

Quelli che stanno andando in onda in questi giorni sono gli ultimi appuntamenti di Io e Te, infatti la stagione chiuderà il prossimo venerdì 4 settembre. Nella nuova puntata il padrone di casa Pierluigi Diaco e i suoi compagni d’avventura Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo hanno accolto in studio vari ospiti. Tra questi anche Memo Remigi, storico cantante e talent scout, che si è raccontato nel programma pomeridiano di Rai Uno in una lunga intervista.

Ad un tratto, prima di congedarsi dal giornalista, l’ex di Barbara D’Urso ha fatto i complimenti al conduttore per il modo in cui si pone con gli ospiti, dicendogli poi che avrebbe piacere di fare un’intervista a lui. A quel punto il diretto interessato, rimasto spiazzato della proposta ha replicato così: “Ma tu sei pazzo”.

Memo Remigi e il siparietto con Pierluigi Diaco

Nel quarto appuntamento settimanale di Io e Te, in studio era ospite il grande Memo Remigi. Per l’occasione Pierluigi Diaco ha chiesto alla regia di mandare in onda una clip del cantante mentre era al Festival di Sanremo 2018 ospite di Claudio Baglioni. Al rientro in studio l’ex di Barbara D’Urso ha detto: “Poi prosegue, questa cosa, forse tu non sai, non l’hai seguita”.

A quel punto il padrone di casa del rotocalco di Rai Uno ha replicato così: “L’ho seguita ma non potevo mettere tutto il pezzo”. Prima di congedarsi, sono giunti i complimenti di Memo Remigi per la cantante lirica Katia Ricciarelli, e da parte del disegnatore Lucangelo Bracci.

Che fine farà Io e Te e il suo padrone di casa?

Come accennato nel paragrafo precedente è rimasta l’ultima settimana di programmazione per Io e Te. Infatti dal 7 settembre 2020 allo stesso orario andrà in onda il nuovo format di Rai Uno guidato da Serena Bortone. Quest’ultima andrà a sostituire l’uscente Vieni da me di Caterina Balivo. Per quanto riguarda Pierluigi Diaco non si conosce il suo destino all’interno della Rai, infatti ai palinsesti autunnali non appare alla guida di nessun programma tv.

Nel frattempo i prossimi ospiti di Io e Te annunciati dal giornalista sono: Barbara Alberti, Mara Venier, Giovanni Malagò, Donatella Rettore. Mentre nell’appuntamento trasmesso mercoledì, il ballerino albanese Kledi Kadiu ha fatto una rivelazione su Maria De Filippi abbastanza curiosa.