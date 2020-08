Alba Parietti contro l’amico Flavio Briatore: “Ha sbagliato, stavolta ha commesso un grave errore”

Flavio Briatore è risultato positivo al Covid-19

Negli ultimi giorni in tanti si sono scagliati contro Flavio Briatore dopo essere risultato positivo al Covid-19. Tra questi anche la soubrette torinese, nonché sua cara amica Alba Parietti.

Quest’ultima si è scagliata contro il noto imprenditore e proprietario del Billionaire in Sardegna perché secondo lei l’uomo avrebbe usato troppa leggerezza in un momento così delicato in cui invece era necessaria la massima prudenza. Ricordiamo che oltre a lui altri 50 suoi dipendenti hanno il Coronavirus. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto la donna.

Alba Parietti ‘tira le orecchie’ al suo caro amico

Prima di attaccarlo pubblicamente, Alba Parietti ha fatto i suoi migliori auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore. Tuttavia la professionista piemontese ha preso la palla al balzo per esprimere il suo giudizio su questa vicenda. In poche parole l’ex di Franco Oppini ha detto che l’imprenditore ha sbagliato a non usare maggiore prudenza durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

In questo modo ha messo a rischio la sua salute e di tutte quelle persone a lui vicine. “Flavio Briatore è un mio caro amico, ma stavolta ha commesso un errore”, ha asserito la soubrette, specificando che l’ex marito di Elisabetta Gregoraci avrebbe messo i guadagni col suo Billionaire al primo posto a discapito della salute.

Alba Parietti loda Silvio Berlusconi e rimprovera Briatore

Qualche giorno fa Flavio Briatore aveva avuto un incontro con l’ex Premier Silvio Berlusconi, poi quest’ultimo risultato negativo a due tamponi. Mentre Alba Parietti ha detto che la differenza tra i due è che il leader di Forza Italua avrebbe usato molta prudenza e non si è avventurato in posti super affollati di gente o in locali mentre era in vacanza in Sardegna.

“Silvio Berlusconi si è mosso con grande cautela evitando di frequentare locali pubblici. Insomma, non credo che chiunque sia andato in vacanza lì sia tornato con il virus: per fortuna”, ha asserito la piemontese. Dopo la notizia della sua positività, l’ex della Gregoraci è fino al centro delle polemiche a causa dei numerosi contagi contati al Billionaire. In più in tanti si sono scagliati contro di lui per il selfie che ha realizzato dal letto dell’ospedale in cui è ricoverato mostrandosi sorridente.