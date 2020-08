Federico Fashion Style, la moglie nella bufera: fa pubblicità mentre parla del Covid-19

Federico Fashion Style è risultato positivo al Coronavirus

Di recente la moglie di Federico Fashion Style, Letizia, è finita al centro delle polemiche. Stessa cosa suo marito ce facendo il tampone critiche è risultato positivo al Covid-19 di ritorno da una vacanza in Sardegna. Ebbene sì, il noto parrucchiere e protagonista dei programmi su real Time ha il Coronavirus.

Per tale ragione il professionista è stato preso di mira sui vari social network. In particolare dalla blogger e giudice di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli. Il motivo? Perché l’hair stilyst è rientrato via nave pur essendo consapevole di avere tutti i sintomi dell’infenzione virale che da qualche mese ha stravolto l’intero pianeta. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La moglie del parrucchiere nella bufera: il motivo

Letizia, la moglie di Federico Fashion Style è finita anch’essa nell’occhio del ciclone per aver condiviso su Instagram una clip in cui si è detta preoccupata e in attesa dei risultati del tampone. Ma la rabbia del popolo del web è giuta quanto la donna ha concluso il suo discorso sponsorizzando alcuni prodotti per il benessere Fitvia. “Stiamo in isolamento e aspettiamo i risultati, anche se non mi sento tanto bene ma colgo l’occasione perché sul sito di…”, ha detto la consorte del famoso parrucchiere.

“E questa che mentre parla di Covid ci infila la marchetta, Dio Santo”, ha scritto Selvaggia Lucarelli che non ha perso tempo a criticarla. Ovviamente le parole della blogger sono state apprezzate moltissimo da tanti utenti web. “Sono in isolamento, sto aspettando l’esito del tampone, non mi sento bene, MA INTANTO VI CONSIGLIO DI COMPRARE FITVIA”, è questa la frase integrale.

Federico Fashion Style e la moglie Letizia accusati da Selvaggia Lucarelli

Il popolo del web ha puntato il dito contro Federico Fashion Style e la moglie Letizia perché secondo loro la coppia utilizza il Covid-19 solo per ottenere maggiore visibilità, dando un cattivo esempio per tutti coloro che li seguono su IG. Il parrucchiere non ha apprezzato le critiche da parte di Selvaggia Lucarelli e ha replicato con un post al veleno sul suo account.

In veri seguaci della coppia si sono schierati con quest’ultimo, ma è palese che la polemica continuerà ancora nei prossimi giorni. L’hair stilyst è stato criticato pure per essere partito dalla Sardegna pur avendo i sintomi del Coronavirus mettendo in pericolo tutti i passeggeri del traghetto.