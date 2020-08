Giulia De Lellis in Sardegna: “Mi asciugo i capelli così non mi viene il Coronavirus”

Giulia De Lellis in vacanza in Sardegna con la famiglia

Giulia De Lellis ne ha sparata un’altra delle sue. Secondo l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne asciugarsi i capelli dopo lo shampoo è utile per prevenire il Covid-19. La fidanzata di Andrea Damante, anche se al momento sono in crisi, lo ha spiegato ai suoi follower social attraverso una Storia sul suo account Instagram mentre si trova in vacanza in Sardegna.

E proprio sull’isola che da qualche settimana è diventata un vero e proprio focolaio da Coronavirus, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è insieme alla sua famiglia, mentre il suo amato Dama è da tutt’altra parte.

La nota influencer la spara grossa sul Coronavirus

Da qualche tempo Giulia De Lellis non è particolarmente attiva su Instagram. Per tale ragione l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto rassicurare tutti coloro che la seguono sul social dicendo che lei non è stata contagiata da Covid-19. La ragazza lo ha fatto attraverso una Storia postata appena uscita dalla doccia.

“Ragazzi tranquilli sto bene”, ha esordito la nota influencer che ha un seguito su IG di circa cinque milioni di follower. Subito dopo, rispondendo alle domande dei seguaci, la ragazza laziale ha voluto ribadire il concetto in questo modo: “Ora vi lascio e mi vado ad asciugare i capelli sennò mi viene il coronavirus”. Una affermazione che la stessa ha accompagnato con una serie di emoticon che mostrano dei gesti scaramantici come battere il pugno sui denti e le corna.

Giulia De Lellis e Andrea Damante perché si sono lasciti?

Come accennato prima, da qualche tempo Giulia De Lellis e Andrea Damante sono separati. I due si erano rimessi insieme durante il periodo di lockdown lasciando i fan della coppia senza parole. Ora invece, l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer sono di nuovo separati anche se non sappiamo le ragioni di tale decisione.

Stavolta non c’entrano le corna, ma forse il noto Dj veronese si è pentito di essere ritornato insieme alla sua ex. In attesa di capire cosa è accaduto realmente tra i due, lei è in vacanza in Sardegna con la famiglia mentre lui insieme ad un gruppo di amici, tra cui l’ex ciclista trentino Ignazio Moser.