Sammy Hassan, dopo la registrazione di Uomini e Donne: “Giornata finita alla grande” (FOTO)

Come tutti i fan di Uomini e Donne sapranno, ieri è stata effettuata la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne e Sammy Hassan era tra i protagonisti. Il giovane ha avuto modo di confrontarsi con Giovanna Abate.

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, pare che i due abbiano avuto un acceso diverbio. Al termine della registrazione, però, l’ex corteggiatore è tornato sui social per lanciare qualche piccola frecciatina. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato.

Il commento di Sammy Hassan dopo Uomini e Donne

I protagonisti di Uomini e Donne, naturalmente, sono obbligati dalla redazione a non divulgare informazioni prima della messa in onda, ma Sammy Hassan ha deciso di fare qualche velata considerazione. Nel caso specifico, il protagonista pubblicato delle Instagram Stories in cui ha mostrato di essere a cena in compagnia di amici. il ragazzo non ha potuto fare a meno di fare qualche commento in merito alla giornata appena trascorsa. In particolar modo, ha detto di aver avuto un inizio un po’ burrascoso, tuttavia, la serata si è conclusa in modo eccellente.

Secondo punto di vista di molti fan, il riferimento non è potuto che andare a quanto accaduto in studio con Giovanna Abate. Il motivo che ha migliorato di gran lunga la giornata di Sammy risiede proprio nella splendida cena fatta in ottima compagnia. Tra le Stories, infatti, ha mostrato le pietanze ordinate ti dà anche gli amici che erano con lui. (Continua dopo la foto)

Le accuse del web

In ogni caso, tornando a quanto accaduto durante la registrazione, gli spoiler ci svelano che i due si sono finalmente confrontati su diversi aspetti. Il fatto che Sammy Hassan e Giovanna Abate abbiamo deciso di aspettare Uomini e Donne per potersi confrontare, non è affatto piaciuto ai telespettatori punto molti utenti, tra cui anche il influenzer deianira Marzano, si sono scagliati contro i due ragazzi.

Nello specifico, sembrerebbe che la coppia si sia messa d’accordo per fare solo un po’ di business. Considerando anche il carattere acceso dell’ex tronista, è alquanto assurdo che sia riuscita a tenersi tutto dentro per mesi. Queste, però, restano soltanto delle insinuazioni nel web. I diretti interessati ci hanno sempre tenuto a smentire questa tipologia di accuse. In merito a Giovanna, dopo la registrazione, la ragazza è completamente sparita dai social.