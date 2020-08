Selvaggia Lucarelli fa neri i vip tornati dalla Sardegna: “Il Covid non è un palcoscenico, ma una malattia”

In queste ore, sta generando grosso fermento lo sfogo su Instagram di Selvaggia Lucarelli contro i VIP tornati dalla Sardegna e risultati positivi al Covid. Nel suo elenco non è stato risparmiato nessuno. La protagonista ha parlato di alcuni ex volti di Uomini e Donne, showgirl famose e tanti altri personaggi.

La giornalista, chiaramente, è stata parecchio perentoria. A generare maggiormente la sua ira è stato il fatto che queste persone, dopo essersi comportate in modo discutibile, stanno facendo lezioni di vita sul web. Andiamo a vedere tutti i destinatari del suo sfogo.

Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli contro i Vip

Selvaggia Lucarelli ha sbottato duramente contro i VIP tornati positivi al Covid e dalla Sardegna. Tra i primi ad essere citati c’è stato Federico Fashion Style. A far storcere il naso all’opinionista è stata soprattutto la confessione del parrucchiere in merito all’essere andato al mare con la febbre. Successivamente, la donna ha parlato di alcuni ex volti di Uomini e Donne. tra questi, sono spuntati i nomi di Nilufar Addati, Antonio Moriconi, Andrea Melchiorre, Teresanna Pugliese e tanti altri.

Ciascuno di essi, ha trascorso le vacanze in giro per locali sprovvisti di mascherina. Nonostante il comportamento errato, però, tutti adesso stanno impartendo lezioni di vita e di salute. Nell’elenco, non è potuta mancare anche Antonella Mosetti, la quale ha detto di essersi comportata sempre in modo corretto, mentre alcune foto dimostrano esattamente il contrario.

La morale della giornalista

Tra i VIP bersagliati da Selvaggia Lucarelli ci sono anche delle influencer che vantano milioni di follower su Instagram. A generare maggiore sgomento, è soprattutto il fatto che queste persone stiano prendendo la malattia come fosse uno status symbol. In molte, infatti, stanno descrivendo la loro quarantena in modo simpatico e ironico. Diverse persone, inoltre, stanno approfittando del tempo libero che hanno a disposizione per aumentare il numero delle loro sponsorizzazioni sui social.

La simile leggerezza mostrata da questi personaggi del web sta indignando parecchio la giornalista e non solo. A tal proposito, Selvaggia ha voluto concludere il suo intervento facendo una considerazione molto importante. La donna asserito che il Coronavirus non sia un palcoscenico, bensì una malattia piuttosto seria. Allo scopo di rendere maggiormente esplicito il suo concetto, la protagonista ha condiviso le immagini di alcune persone ricoverate in condizioni abbastanza serie.