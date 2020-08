DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre: Sanem bacia Can, Emre ha un incidente

Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti in onda lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 2020, rivelano che Can e Sanem rimarranno chiusi in ascensore.

In questo modo i due avranno modo di chiarirsi e decidere di rimanere ottimi amici. Successivamente dormiranno insieme e nel corso di un campeggio si scambieranno un bacio. Emre, nel frattempo, avrà un grave incidente.

Can e Sanem rimangono bloccati in ascensore, poi si baciano

Le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che Sanem e Can rimarranno bloccati in ascensore. A quel punti i due ragazzi saranno costretti ad avere un chiarimento. Dopo una lunga chiacchierata il Divit e l Aydin decideranno di rimanere amici. Subito dopo la vigilanza riuscirà a liberarli, quindi il fotografo inviterà la giovane aspirante scrittrice a dormire da lui. Leyla rimprovererà a Emre il comportamento adottato col fratello maggiore. I due protagonisti della serie passeranno la notte insieme. La ragazza avrà un incubo e Can la consolerà regalandole un portafortuna.

Il giorno dopo, lei preparerà la colazione a Can. Poi si presenteranno in ufficio. Per realizzare una campagna pubblicitaria, la Aydin dovrà andare in un campeggio. Fabbri le proporrà di lavorare insieme nel pomeriggio, ma il Divit infastidito glielo negherà. Enzo gli proporrà di vedersi di pomeriggio, Sanem sta per rifiutare ma poi vedrà il suo amato che prende un appuntamento con un’amica e allora accetterà. Lo scopo di entrambi e quello di farsi ingelosire a vicenda.

Emtre avrà un grave incidente

Gli spoiler dei prossimi appuntamenti di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che il signor Fabbri si presenterà al campeggio e sfiderà Can. Questo gesto scatenerà la sua gelosia nei confronti di Sanem. Nel frattempo quest’ultima rimarrà sola nel bosco e cadrà in una buca. Per fortuna il Divit riuscirà a trovarla e la salverà. Subito dopo il fotografo ed Emre avranno un acceso scontro per colpa del pacchetto di azioni che la madre ha ceduto al secondogenito.

Quindi, sconvolto dopo la lite con il fratello, avrà un incidente stradale. Durante il campeggio, la giovane aspirante scrittrice si ubriacherà baciando il Divit. Cengiz li vedrà, mentre il primogenito di Aziz riceverà la brutta notizia. Emre verrà ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Can incontrerà Aylin e le dirà di non avvicinarsi mai più alla sua famiglia. A quel punto la dark lady mediterà vendetta. Infine la sorella di Layla riceverà la nomina di coordinatrice del progetto.