Ignazio Moser, la presunta nuova fiamma racconta come si sono conosciuti: “Mi ha sorpreso molto” (FOTO)

In questi giorni, sta circolando sul web un gossip molto interessante che riguarda Ignazio Moser e la sua presunta nuova fiamma. il giovane pare abbia conosciuto in vacanza una modella chiamata Caterina Bernal.

A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Da poche ore, però, ci ha pensato la diretta interessata a fornire degli interessanti dettagli in merito.

Il racconto della presunta nuova fiamma di Ignazio

L’influencer Deianira Marzano ha pubblicato tra le sue Instagram Stories la risposta della presunta nuova fiamma di Ignazio Moser in merito alla sua vita sentimentale. La modella ha detto di aver conosciuto l’ex, o presunto tale, di Cecilia Rodriguez in un locale. La donna ha descritto il momento del loro incontro ed ha raccontato qualche piccolo aneddoto di quanto accaduto. In particolar modo, Caterina ha detto che è stato Ignazio ad avvicinarsi a lei.

La protagonista, non ha potuto fare a meno di dire di essere rimasta positivamente impressionata dal giovane. i due hanno avuto modo di chiacchierare in quanto lui parlava argentino. La Bernal ha anche aggiunto di non essere a conoscenza di chi fosse Moser. Attorno a lui c’erano diverse donne pertanto non sapeva di chi fosse il fidanzato. Proprio in virtù di questa incertezza, La donna ha dichiarato di essersi comportata in modo normale. secondo il suo punto di vista, però, sarebbe stato lui ad attaccare bottone. (Continua dopo la foto)

Gli altri flirt accostati a Moser

In particolar modo, la nuova fiamma di Ignazio Moser, o presunta, ha detto che il figlio del famoso ciclista abbia preso il suo cellulare per potersi far seguire su Instagram. Sempre stando a quanto rivelato dalla diretta interessata, Ignazio potrebbe essere rimasto piacevolmente colpito da lei, in quanto non gli ronzava attorno come la maggior parte delle donne presenti quella sera. Questa, naturalmente, è solo la versione dei fatti di lei, manca quella dell’ex gieffino.

Per il momento, infatti, Ignazio sta mantenendo un profilo parecchio basso. Il ragazzo sta preferendo non rilasciare interviste e dichiarazioni in merito alla sua vita sentimentale. Malgrado il suo silenzio, però, il suo nome è stato accostato a parecchi flirt, tra cui quello con Anna Safroncik, prontamente smentito da lei. Nelle ultime ore, inoltre, è trapelato anche quello che vede Moser interessato a Diletta Leotta. Cosa ci sarà di vero in tutti questi rumors?