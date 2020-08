Eliana Michelazzo positiva al Covid-19: lo sfogo sulla serata al Billionaire

Anche Eliana Michelazzo ha contratto il virus e ha lievi sintomi. Ecco che cosa ha raccontato sulla serata di Ferragosto trascorsa al Billionaire di Flavio Briatore

Dopo un primo segnale di ripresa dopo il lockdown per la diffusione del Coronavirus, in queste settimane si stanno registrando invece dati piuttosto alti per numero di positivi. Complice di questo sicuramente le vacanze che gli italiani hanno fatto nel nostro Paese o all’estero non curanti delle regole e del distanziamento sociale e l’aumento dei tamponi eseguiti.

In questi giorni molti volti del piccolo schermo stanno confessando di essere positivi al Covid-19: da Federico Fashion Style ad Antonella Mosetti e Aida Yespica, da Nilufar Addati a Giulia Latini, Vittoria Deganello e Andrea Melchiorre. Ma non solo. Ebbene in questa lista si è aggiunta in queste ore anche Eliana Michelazzo.

Lo sfogo sulla serata al Billionaire

Eliana ha confessato sui social di aver fatto il tampone e di essere risultata positiva. Sui giornali la notizia circolava già senza darle il tempo di attendere con tranquillità l’esito del tampone che le è arrivato soltanto 4 giorni dopo. L’ex manager di Pamela Prati ha rilasciato un’intervista a AdnKronos in cui ha raccontato dove e come è stata contagiata.

Infatti, Eliana ha trascorso la notte di Ferragosto al Billionaire di Flavio Briatore. Ha raccontato che non sono state rispettate le regole e tutti erano ammassati, accalcati e sudati. Nel locale c’era tanto caldo, non si respirava e non c’era nessun distanziamento tra le persone. Negli altri locali sì, in quello di Briatore no. Ogni tanto, così racconta Eliana, c’era uno spruzzo d’aria gelida che si propagava per tutto il locale: “immaginate come si è propagato il virus“.

Infatti, nel locale c’è stato un focolaio, tanto che anche il manager di Briatore l’ha contratto e lo stesso Briatore si trova all’ospedale ufficialmente per altro, ma non si sa ancora l’esito del suo tampone. Ad ogni modo, Eliana adesso avverte molto sonno e spossatezza, dorme tanto e profondamente e non mangia perchè non sente sapori e odori.

Ha ammesso, inoltre, di essere stata molto ingenua. Ha voluto partecipare a quel tipo di serata perchè credeva che dopo il lockdown non ci fosse più così tanto pericolo e che il virus si fosse indebolito. Invece non è così. Eliana ha anche invitato tutti, soprattutto i giovani, a usare la mascherina e a rispettare le regole per la salute di tutti.