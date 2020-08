Uomini e Donne: ecco chi sono i due tronisti scelti per la nuova stagione

Vi ricordate del sondaggio tra tre ragazzi scelti dalla redazione? Nella registrazione della prima puntata sono stati svelati i nomi dei due tronisti scelti per la nuova stagione

Uomini e Donne, il pubblico ha deciso: ecco chi sono i due nuovi tronisti

Qualche settimana fa la redazione di Uomini e Donne attraverso la pagina Instagram ufficiale ha lanciato un sondaggio. Tra tre ragazzi scelti il pubblico avrebbe dovuto sceglierne due. Questi due ragazzi sarebbero diventati i due nuovi tronisti della nuova stagione.

I ragazzi scelti erano Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. Ebbene nella registrazione del 27 agosto nello studio rinnovato di Uomini e Donne sono stati annunciati i due nuovi tronisti. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News i due nuovi tronisti sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis ma, attenzione, Davide Blanda è rimasto comunque. Ecco qui di seguito tutti i dettagli.

Blanda rimane per…

Il pubblico attraverso le preferenze che ha potuto manifestare su WittyTv ha deciso, quindi, che i nuovi tronisti sarebbero stati Davide e Gianluca. Il primo, di Gallipoli, ha confessato di combattere da una vita con il pregiudizio delle famiglie del sud dal momento che suo padre ha fatto degli errori e ha avuto guai con la giustizia. Lui, però, è un onesto lavoratore, adesso ha un ristorante e vuole dimostrare che non è come suo padre.

Gianluca, invece, è di Roma ed è un fisioterapista anche se ha numerose passioni. Quando non lavora va in giro in moto, fa surf, adora viaggiare in giro per il mondo. Vuole fare il tronista perchè a Uomini e Donne c’è sicuramente un modo lento di conoscere una persona lontano dalla frenesia della vita reale.

Ma Davide Blanda non se ne andrà. Infatti, dal momento che nella registrazione c’erano sia i protagonisti del trono classico che del trono over, una dama ha chiesto al ragazzo di rimanere. Si tratta di Roberta Di Padua che ha ballato con Davide e gli ha chiesto espressamente di conoscersi meglio. Lui, a quanto pare, ha accettato.

Le altre anticipazioni

Innanzitutto dalle prime indiscrezioni che stanno circolando nel web abbiamo appreso che lo studio, dopo tanti anni, è stato rinnovato. Per ora c’è la formula mista, dunque trono classico e trono over si mescoleranno. Gemma Galgani ha deciso di farsi il lifting e in studio ha litigato tantissimo con Nicola Vivarelli. Scontro di fuoco anche tra Giovanna Abate e Sammy Hassan.