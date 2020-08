Federico Fashion Style e Andrea Melchiorre replicano alla Lucarelli: “Fomenta odio e bullismo” (FOTO)

A seguito della conferma della positività al Covid di alcuni Vip rientrati dalla Sardegna, sul web è scoppiato il caos. Molti utenti hanno accusato i vari protagonisti di essersi dati alla pazza gioia in vacanza, per poi riversarsi sui social a fare la morale. Tra di essi ci sono stati, soprattutto, Federico Fashion Style e Andrea Melchiorre, i quali sono stati presi di mira da Selvaggia Lucarelli e non solo. Andiamo a vedere cosa è successo.

Lo sfogo di Federico Fashion Style contro Selvaggia

Selvaggia Lucarelli ha registrato delle IG storie nelle quali si è scagliata duramente contro Federico Fashion Style, Andrea Melchiorre e molti altri vip. La donna ha chiamato “Pi**a” l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, cosa che ha fatto infuriare i destinatari dello sfogo. Il primo a parlare è stato il parrucchiere delle celebruty, il quale ha accusato la giornalista di essere solo un’ipocrita in quanto si nasconde dietro un cellulare.

L’hair-stylist si è soffermato, soprattutto, sulla frase in cui Selvaggia ha esortato Antonella Elia a fare un’altra tirata di capelli alla Yespica per “punirla” delle dichiarazioni assurde che sta facendo sul web. Ebbene, questo comportamento è stato reputato assolutamente inopportuno da Federico. Quest’ultimo, infatti, ha accusato la Lucarelli di fomentare odio e violenza sul web, cose assolutamente vili. (Continua dopo la foto)

Andrea Melchiorre attacca la Lucarelli

Dopo Federico Fashion Style, il secondo a parlare è stato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre, il quale ha dato della maleducata a Selvaggia Lucarelli. Il giovane è stato preso di mira per aver ironizzato sul fattorino che, non appena se lo è trovato dinanzi, è sbiancato dalla paura.

Andrea ha chiarito di non aver mai voluto offendere il lavoratore, semplicemente, ha voluto condividere con i fan come ci si sente ad essere malati di Covid. Inoltre, se sta facendo di tutto per ironizzare sulla questione non è per leggerezza ma, semplicemente, perché si trova in un posto isolato completamente da solo e quindi sta provando a farsi forza. (Continua dopo la foto)

L’intervento di Teresanna

Infine, anche Teresanna Pugliese ha replicato velatamente alle accuse di Selvaggia. L’ex gieffina ha precisato che al Billionaire non è andata per ballare, bensì per cenare. Questo per confermare le sue precedenti dichiarazioni in merito al fatto che si è comportata sempre in modo corretto. Al rientro delle vacanze, infatti, è risultata negativa al tampone.