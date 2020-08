Maurizio Costanzo, il retroscena su Maria De Filippi: “Mi sarei separato se…”

Maurizio Costanzo e la rivelazione su Maria De Filippi

Il 28 agosto è una giornata speciale per Maurizio Costanzo. Quest’ultimo, infatti, oltre a compiere 82 anni festeggia anche i 25 anni di matrimonio con Maria De Filippi. Nel nuovo numero del magazine Vero è contenuta una lunga intervista al giornalista romano. Per l’occasione il professionista ha parlato molto delle nozze d’argento con Queen Mary, svelando anche dei retroscena inediti.

A quel punto il giornalista del noto periodico ha chiesto al conduttore del Maurizio Costanzo Show se ci sia una cosa che proprio non sopporta della moglie. A quel punto, il diretto interessato senza giri di parole ha risposto così: “Se ci fosse stato qualcosa che non sopportavo mi sarei separato…Io mi sono già separato tre volte quindi so già come si fa…”. Dopo tale risposta si può dire che i due sono fatti per vivere insieme per sempre.

Il giornalista risponde alle domande poste dal magazine Vero

Subito dopo il giornalista del settimanale Vero ha chiesto a Maurizio Costanzo se si sia mai sentito scavalcato dal punto di vista professionale dalla moglie. A dire il vero Maria De Filippi in questi anni è stata in grado di ritagliarsi un ruolo fondamentale nella televisione del nostro Paese, divenendone la regina.

Per tale ragione l’82enne ha risposto senza indugio, dicendo: “Assolutamente no, e glielo garantisco su quello che vuole…”. Quindi il giornalista ha messo le strette colui che aveva davanti, domandando: “Chi tra lei e Maria ha cambiato di più la Tv?”. Il diretto interessato ha replicato così: “Ambedue, seppur in maniera diversa…Io ho portato in Italia il primo talk show, lei ha fatto il primo talent…”.

Maurizio Costanzo tagliente su Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Nel corso della lunga intervista per il magazine Vero, il giornalista di quest’ultimo ha chiesto un’opinione a Maurizio Costanzo su una vicenda di gossip che tiene banco da settimane. In poche parole ha voluto sapere cosa ne pensa della separazione tre il ballerino napoletano Stefano De Martino e la soubrette argentina Belen Rodriguez.

Ma il marito di Maria De Filippi senza giri di parole ha asserito: “Non me ne può fregar di meno…Non seguo particolarmente le notizie di gossip, quindi me ne sono disinteressato…”. Arriverà la replica da pare dei due ex coniugi?