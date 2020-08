Al Bano torna a parlare della sparizione della figlia Ylenia Carrisi: “Mi sentivo smarrito…”

Al Bano torna a parlare della primogenita Ylenia Carrisi

Nel nuovo numero della rivista Gente, al momento in edicola, è contenuta una lunga e commovente intervista di Al Bano. Il Maestro di Cellino San Marco è tornato a parlare della tragedia che ha colpito lui e la sua famiglia nel 1994. Proprio quell’anno è sparta nel nulla la primogenita Ylenia Carrisi, avuta dall’ex moglie Romina Power. Il cantautore salentino, parlando col giornalista ha detto la sua sul suo rapporto con la fede.

Ma proprio quest’ultimo è entrato in crisi quando sua figlia mentre era in vacanza a New Orleans è scomparsa nel nulla. Per tale ragione il compagno della Lecciso ha detto: “Senza fede vivevo male, mi sentivo smarrito. Ho capito che stavo sbagliando: anche il buon Dio ha sacrificato il figlio sulla croce, chi ero io per avere una vita soltanto facile e privilegiata?”. Per fortuna, subito dopo la sua fede si è rafforzata sempre di più.

Il Maestro e la lontananza della figlia Cristel

Oltre ad Ylenia, Al Bano e Romina Power hanno messo al mondo altri tre figli che si vanno ad aggiungere ai due nati dalla relazione con Loredana Lecciso. Ovviamente stiamo parlando di Jasmine e Bido. L’unica ad non essere presente a Cellino San Marco è Cristel che con il marito Davor Luksic e i due figli, Kay e Cassia Ylenia che vivono a Zagabria, in Croazia.

Sul fatto di essere lontano dalla terzogenita, il Maestro Carrisi ha ammesso: “Per il problema del Coronavirus preferisce giustamente non viaggiare. Non vedo l’ora rivederla insieme ai miei due nipoti”. Nel frattempo il magazine Nuovo ha fatto sapere che la cantane statunitense e Loredana Lecciso abbiano fatto pace. Sarà vero?

Al Bano Carrisi parla del Covid-19 e fa un appello ai giovani

Prima di concludere l’intervista per il settimanale Gente, Al Bano ha anche detto il suo punto di vista sulla pandemia da Covid-19. Il cantante di Cellino San Marco ha asserito: “Grazie a Dio sto bene nonostante la situazione sanitaria faccia ancora paura. Purtroppo in giro si vede tanta imprudenza e si leggono notizie che non si vorrebbero mai sentire”.

Infine l’ex marito di Romina Power ha voluto fare un appello ai giovani a non commettere delle sciocchezze e non abbassare la prudenza per evitare di peggiorare la situazione e tornare nuovamente in quarantena.