Covid-19, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate”

Eliana Michelazzo ricoverata d’urgenza in ospedale

Stando a quello che riporta l’autorevole sito Adnkronos, Eliana Michelazzo che è risultata positiva al Covid-19, nella mattinata di venerdì 28 agosto 2020 è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I della Capitale. Secondo le prime informazioni, le condizioni di salute dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbero gravi. Al momento, però non si hanno altre informazioni in merito.

Di recente l’ex manager di Pamela Prati aveva confessato sui social di avere il Coronavirus dopo aver passato Ferragosto in Sardegna, in particolare al Billionaire, il famoso locale che appartiene Flavio Briatore, anche lui positivo al virus. Purtroppo non solo loro due, molti altri pseudo vip e 50 dipendenti dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci sono risultati positivi. La stessa Michelazzo aveva denunciato il fatto che nella pista da ballo la gente era tutta ammassate e senza nessun distanziamento e ovviamente senza mascherine. Ma andiamo a vedere cosa aveva confessato ore prima del ricovero.

L’ex manager di Pamela Prati positiva al Covid-19

Stando alle dichiarazioni di Eliana Michelazzo, la stessa ha fatto il tampone il 23 agosto scorso dopo essere rientrata dalla Costa Smeralda. L’esito era positivo, quindi la ragazza ha il Covid-19. In una clip l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato di sentirsi abbastanza spaventata, di non sentire i sapori e gli odori, di non avere la febbre ma di voler sempre dormire.

Ma nelle ultime ore pare che le sue condizioni di salute si aggravate. Per tale ragione l’ex manager di Pamela Prati, risultata positiva al Coronavirus è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma.

Eliana Michelazzo e la confessione sul Billionaire

Attraverso delle Stories su Instagram, giorni fa Eliana Michelazzo aveva confessato: “Non si respirava, si sudava. Ammasso di persone mai viste prima! Ricordo che c’era uno spruzzo di aria gelida che arrivava all’improvviso, una ventata che si propagava per tutto il locale”.

Dichiarazioni fatte sul noto social network dopo essere venuta a conoscenza di essere positiva al Covid-19. Dichiarazioni che tiravano in ballo il Billionaire, l locale di Flavio Briatore in cui è stata qualche giorno fa in occasione del Ferragosto. Quindi, con molta probabilità la donna il Coronavirus l’ha preso proprio in quel posto.