Francesca Tocca e Valentin si sono lasciati, la ballerina ammette: “Non stiamo più insieme”

Francesca Tocca e Valentin Dumitru si sono lasciati

La 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi, oltre alla vicenda Covid-19 è stata caratterizzata da una vicenda di gossip. Stiamo parlando del flirt tra Francesca Tocca e Valentin Dumitru. I due ballerini si sono conosciuti e successivamente innamorati all’interno del talent show di Canale 5. Archiviata la stagione, i due ragazzi hanno continuato a frequentarsi ma non sono mancate le polemiche sul web.

Ricordiamo, infatti, che la danzatrice professionista era sposata col collega Raimondo Todaro da anni. Quest’ultimo, però, pronto alla 15esima edizione di Ballando con le Stelle, aveva condiviso un post in cui annunciando la fine della loro matrimonio. Da qualche ora, però, è giunto l’annuncio della fine della relazione sentimentale tra la Tocca e Dumitru. A A informare i fan è stata lei stessa con una Storia su Instagram dove ha ammesso: “Mi sento di annunciarvi che io e Velentin non stiamo più insieme“.

Lo sfogo della ballerina di Amici di Maria De Filippi

Ebbene sì, per sua stessa ammissione Francesca Tocca e Valentin Dumitru non stanno sono più una coppia. Dopo aver sollevato un polverone durante la fase serale di Amici 19, nelle ultime ore la ballerina professionista del talent show Mediaset ha confessato su Instragram cosa è accaduto tra lei e l’ex allievo di ballo.

In poche parole i due ragazzi in questi mesi hanno deciso di vivere in totale libertà la loro relazione sentimentale e che ora che il loro amore è giunto al capolinea. Per tale ragione ha trovato giusto dare la notizia a tutti coloro che la seguono sui social network. La ragazza ha concluso l’annuncio con una richiesta: “Vi chiedo solo un po’ di rispetto per me e per lui”.

Valentin Dumitru mantiene il silenzio sulla vicenda

Qualche settimana fa Francesca Tocca e Valentin Dumitru, che sui social si mostravano insieme complici e soprattutto innamorati, si scambiavano dediche e messaggi sui loro rispettivi account IG.

Da qualche giorno, però, la loro relazione sentimentale è giunta al capolinea. E se la danzatrice professionista di Amici di Maria De Filippi ha voluto rompere il silenzio su Instagram annunciando che tra lei e Valentin è finita, quest’ultimo almeno per ora non ha proferito parola, infatti non ha fatto nessuna dichiarazione.