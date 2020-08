Beautiful, spoiler 31 agosto 2020: Liam raggiunge Hope a casa sua

Che cosa accadrà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 31 agosto 2020 su Canale 5? Le anticipazioni svelano che Liam farà di tutto per fermare Hope. La proposta di Douglas, fatta dietro precise indicazioni di Thomas, sembra averla convinta. Nonostante i tanti dubbi e la certezza di amare solo Liam, la giovane Logan crede sia una buona idea sposare Thomas. In questo modo potrà esaudire il desiderio di Douglas, rimasto senza mamma dopo la tragica scomparsa di Caroline.

Nelle puntate della soap opera americana Beautiful andate in onda giorni fa, Thomas ha manipolato suo figlio Douglas, istruendolo a dovere affinché Hope si addolcisse e acconsentisse a sposarlo. Nello stesso tempo, Xander ha scoperto la prova che incastra il folle Forrester. Nel suo gps infatti, ha trovato i dati che dimostrano la stessa posizione di Thomas e Emma nella notte del fatale incidente. Ovviamente il figlio di Ridge non si farà intimorire e finirà con il minacciare Xander, così come aveva fatto con la povera Barber.

Beautiful, anticipazioni puntata di lunedì 31 agosto 2020 su Canale 5

Brooke è rimasta sconvolta quando ha saputo che Hope sposerà Thomas, visto che è certa del fatto che il figlio di Ridge abbia cattive intenzioni e non sia sincero. La Logan ha trovato supporto in Liam, che la pensa esattamente come lei. Entrambi proveranno a fermare Hope, ma non ci riusciranno. Stando alle anticipazioni di Beautiful infatti, la stilista convolerà presto a nozze con Thomas.

Nella puntata di lunedì di Beautiful, Liam proverà ancora una volta ad aprire gli occhi a Hope. Intanto, Zoe continuerà a far pressione a Xander affinché non solo non chiami la polizia, ma non informi nemmeno Hope e Liam del fatto che Beth sia viva e che Thomas sia al corrente di tutto. Il giovane alla fine cederà alle richieste della compagna.

Brooke corre dalla figlia

Le anticipazioni della puntata di Beautiful che andrà in onda su Canale 5 lunedì, 31 agosto 2020, svelano che Liam manderà un sms alla sua ex moglie Hope avvisandola che da lì a poco la raggiungerà. Lo Spencer junior vuole fermare le nozze con Thomas, costi quel che costi. Hope però non si fida più di lui, specie da quando ha scoperto della notte di passione passata con Steffy.

Nell’episodio della soap opera Beautiful in programmazione per il 31 agosto inoltre, Brooke precederà Liam e si recherà dalla figlia. Faccia a faccia con lei, le dirà di non sposare Thomas, se non vuole trovarsi presto in grossi guai.