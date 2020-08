Eliana Michelazzo aggiorna sulle sue condizioni di salute: “Ho vomitato sangue, sintomo di soffocamento” (FOTO)

Solo ieri è trapelata la notizia circa la positività di Eliana Michelazzo al Covid e poco dopo sono pervenute pessime notizie sulle sue condizioni di salute. Al mattino seguente, infatti, l’ex agente di Pamela Prati è stata portata d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma.

I giornali che hanno divulgato quest’informazione hanno dichiarato che la donna facesse fatica a respirare e si fosse anche ritrovata del sangue alla gola. Poco fa, però, ci ha pensato la diretta interessata a chiarire la situazione sui social.

L’aggiornamento di Eliana sulle sue condizioni di salute

Eliana Michelazzo è stata ricoverata a causa di una complicazione delle sue condizioni di salute. Molte pagine di gossip hanno trattato la vicenda, tuttavia, è stata la protagonista di questi increscioso avvenimento a gettare maggiore luce sulla vicenda. La donna ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha mostrato il suo polso ricoperto da cerotti e con un ago. A corredo di tale immagine, la Michelazzo ha spiegato di essersi spaventata moltissimo.

Quando si è svegliata questa mattina, Eliana ha cominciato a vomitare sangue, inoltre, aveva una fortissima sensazione di soffocamento. Questi sintomi hanno subito fatto scattare l’allarme al punto da chiamare il 118. La donna, dunque, è stata immediatamente condotta all’ospedale per effettuare tutte le analisi del caso. Lei stessa, attraverso il suo intervento su Instagram, ha spiegato che credeva di stare meglio. purtroppo, però, questa malattia è imprevedibile. (Continua dopo la foto)

Il supporto dei fan della Michelazzo

Le condizioni di salute di Eliana Michelazzo sono peggiorate improvvisamente e rapidamente. Questo le ha generato una fortissima tensione e preoccupazione. Ad ogni modo, l’ex agente ha voluto rassicurare i suoi fan dicendo di essere all’ospedale da questa mattina e di essere sotto controllo. Al momento è in attesa dei risultati di alcuni analisi che ha effettuato in queste ore di degenza.

I suoi fan, ovviamente, sono in ansia per lei e non aspettano altro che apprendere notizie relative alla sua guarigione o, quantomeno, a un miglioramento. Nel frattempo, la sua amica Deianira Marzano ci ha tenuto a mostrare tutta la sua vicinanza e solidarietà attraverso il suo account Instagram. L’influencer ha rassicurato tutte le persone che la seguono dicendo loro di stare tranquilli e che, non appena riceverà informazioni più esaustive, provvederà immediatamente ad informare tutti. Adesso non ci resta che attendere il responso delle indagini a cui si è sottoposta Eliana.