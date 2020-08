Una vita, spoiler 31 agosto 2020: Rosina dà una chance a Liberto

Vediamo cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 31 agosto 2020 su Canale 5. Acacias è in fermento per quanto successo con Alfredo e Genoveva. I due hanno fatto investire i vicini nel banco americano, che si è poi rivelato una grande truffa. Nel contempo, la Salmeron ha stretto una strana e pericolosa alleanza con Ursula, che ha ritrovato in lei la compianta Cayetana.

Nelle puntate di Una vita dei giorni scorsi, Genoveva ha sedotto Liberto, che non si è certo tirato indietro. Ursula ha fatto in modo che Casilda li vedesse. La domestica, dopo essere fuggita dall’appartamento, ha incrociato sulle scale Liberto, che l’ha pregata di non dire nulla. Proprio in quell’istante sopraggiungeva anche Rosina, che è così venuta al corrente del tradimento del marito. Come si evolveranno le trame?

Una vita, anticipazioni puntata di lunedì 31 agosto 2020 su Canale 5

Genoveva si è inflitta delle ferite da sola, convincendo Lolita che sia stato suo marito Alfredo. La moglie di Antonito le ha creduto e le ha anche offerto il suo supporto. Il colpo di scena arriva quando Bryce va in commissariato per denunciare Liberto, con l’accusa di aver malmenato la moglie. Stando agli spoiler di Una vita, ciò cambierà per sempre l’esistenza del giovane marito di Rosina.

Rosina, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di perdonare Liberto. Rosina, nonostante sia ancorata a valori clericali e molto legata ai dogmi famigliari, ha capito che dietro tutto ciò c’è lo zampino di Genoveva. Proprio per questo, ha provato a convincere l’amica a perdonare il marito o almeno ad ascoltare la sua versione. Stando agli spoiler di Una vita, la Hidalgo ci ripenserà e deciderà di dare una piccola possibilità al marito, che ama ancora immensamente.

Felipe affronta Alfredo

Le cose per Liberto si metteranno molto male. Come rivelano gli spoiler della puntata di Una vita in onda su Canale 5 lunedì 31 agosto 2020, Alfredo andrà al commissariato a denunciarlo. L’accusa non sarà solo di percosse ai danni di Genoveva, ma anche di stupro. Rosina resterà senza parole, così come Susana.

Nell’episodio di Una vita di lunedì, la guardia civile porterà via Liberto e lo condurrà al commissariato. Qui il giovane chiederà di potersi rivolgere al suo avvocato e così chiamerà Felipe. In un batter d’occhio, l’Alvarez Hermoso arriverà in suo aiuto e affronterà Alfredo. Purtroppo, Felipe si renderà conto che il piano di Bryce e della moglie Genoveva è stato architettato ad arte.