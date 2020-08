Un posto al sole, spoiler 31 agosto 2020: Angela in crisi per Niko

Inizia una nuova ed emozionante settimana in compagnia della soap opera partenopea Un posto al sole. Cosa succederà nella puntata in onda su Rai 3 lunedì 31 agosto 2020? Protagonista Angela, che non saprà se dire o meno a Niko quanto scoperto su Susanna ed Eugenio. Intanto, Viola sarà sempre più distante dal marito e non avrà intenzione di ricucire i rapporti con lui, sebbene Ornella e Raffaele la invitino a fare il contrario.

Nelle puntate di Un posto al sole andate in onda in questi giorni, abbiamo visto Susanna in dubbio. La cotta per Eugenio l’ha destabilizzata, anche se ha fatto di tutto per essere allegra e propositiva con Nilo, visto l’avvicinarsi del matrimonio. Marina e Roberto invece hanno avuto degli alti e bassi, sempre attorniati dalla presenza di Fabrizio, molto geloso della Giordano. Niko e Rossella hanno riconosciuto Tregara all’ospedale, finendo per mettersi nei pasticci mentre Clara è alle prese con le oscure verità del suo difficile passato.

Un posto al sole anticipazioni puntata di lunedì 31 agosto 2020 su Rai 3

Il matrimonio di Niko e Rossella è vicino e i due promessi sposi si stanno dividendo tra lavoro e preparativi. Nonostante ciò, la bella avvocatessa sembra avere ancora dei dubbi, scombussolata dagli ultimi eventi stressanti. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che sarà Angela a metterla davanti alla verità a a farla riflettere sui suoi reali sentimenti.

Nel frattempo, Cutugno è ancora intenzionato a conquistare Dolly. L’uomo ha nascosto un segreto a Guido e Mariella, visto che è piuttosto ricco. Rossella non riesce a superare il suo momento difficile, anche se Silvia e Michele le stanno vicino. Nelle puntate di Un posto al sole della settimana inoltre, Filippo e Serena dovranno affrontare ancora delle questioni irrisolte determinanti per il loro futuro e quello della piccola Irene.

Fabrizio in Russia

Come svelano gli spoiler di Un posto al sole relativi alla puntata che andrà in onda come sempre su Rai 3 lunedì 31 agosto 2020, Fabrizio inizierà a conoscere dei colleghi di lavoro in Russia. Qui però incrocerà lo sguardo di una donna bellissima, che non lo lascerà indifferente. A Napoli, Marina e Roberto passeranno diverso tempo insieme.

Infine, nell’episodio della soap opera partenopea Un posto al sole di lunedì, vedremo Angela in dubbio: racconterà a Niko di aver scoperto la cotta di Susanna per Eugenio mettendo a rischio il loro matrimonio? Guido e Mariella invece inviteranno a cena Cutugno, ignari della sua ricchezza.