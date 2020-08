Le Note Vocali da Caserta eliminano gli Amici al Var a Reazione a Catena

Le Note Vocali da Caserta, sono le nuove campionesse di Reazione a Catena. Eliminati gli Amici al Var, dopo quasi due settimane sul trono di campioni, gli Amici al Var i quali hanno conquistato quasi 20.000 euro al gioco che rinfresca la mente.

Le tre ragazze, Giovanna, Paola e Simona (Giovanna e Simona sono sorelle) si sono dimostrate fin da subito simpatiche al conduttore Marco Liorni. Le Note Vocali si chiamano così, perchè come affermato da loro ad inizio puntata, si sono allenate tramite note vocali da Whatsapp.

Nuove campionesse a Reazione a Catena

Dunque, a Reazione a Catena abbiamo delle nuove campionesse, le Note Vocali da Caserta, che grazie delle ottime prime manche dove hanno superato i campioni in carica gli Amici al Var, i quali sembravano ormai imbattibili.

Così come non c’è stata partita all’Intesa Vincente, dove le tre Casertane hanno eliminato il trio con un punteggio di 15 a 11. Purtroppo, però, per le neo campionesse di Reazione a Catena, l’ultima parola non è stata indovinata. Le Note Vocali, infatti, hanno dato la parola sbagliata ossia “Raggio”. Una risposta che, tra l’altro, non ha trovato l’accordo di tutte e tre le concorrenti a causa della risposta avventata di Paola, in disaccordo in particolare con Simona che voleva che il trio dicesse “Rapporto”. In ogni caso, la risposta esatta era “Raddoppio”

Delusione per il trio di Caserta

Come abbiamo già detto prima, le Note Vocali non sono riuscite a guadagnare il montepremi finale a Reazione a Catena, sceso a circa 8000 euro con i vari errori e l’acquisto del terzo elemento. Non sono bastati gli indizi Buio e Raddoppio per far vincere il simpatico trio di campionesse campane le quali non hanno nascosto la delusione in volto per non aver vinto il gioco finale.

La buona notizia, però, è che le Note Vocali dalla prossima puntata potranno riprovare a vincere il montepremi, intesa vincente permettendo. Reazione a Catena, intanto, forte degli ascolti che raggiungono picchi superiori al 25% di share, continua ad andare in onda su Rai 1, sempre alle 18:40 dopo La Vita in Diretta Estate condotta da Marcello Masi e Andrea Delogu.