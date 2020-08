Daydreamer – Le Ali del Sogno, Mediaset svela la nuova programmazione: ecco gli orari e giorni di mesa in onda

DayDreamer – Le Ali del Sogno sbarca in prima serata su Canale 5

Ebbene sì, DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca che dallo scorso giugno sta ottenendo un grande successo d’ascolto subirà un cambio. Lunedi 7 settembre 2020 per la prima volta in assoluto andrà in onda in prime time su Canale 5. A dare la clamorosa notizia sono stati delle fonti vicine a Mediaset.

I due protagonisti dello sceneggiato, ovvero Can Yaman e Demet Odzemir, avranno modo di farsi conoscere da una nuova fascia di pubblico. Ma le novità sulla serie tv non sono terminate qui. Infatti lo stesso giorno partita la nuova stagione di Uomini e Donne, di conseguenza DayDreamer dovrà credergli la fascia oraria. Quindi, che fine farà il prodotto che attualmente viene visto da circa 2,3 milioni di telespettatori?

Il grande successo di pubblico dello sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir

Con il ritorno di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi anticipato a lunedì 7 settembre, i fan e il numeroso pubblico di DayDreamer – Le Ali del Sogno si sono chiesti dove rivedranno Can Yaman e Demet Ozdemir. Nelle ultime ore sono arrivate delle importanti novità che svelano il destino televisivo che ha in serbo Mediaset per la la serie tv rivelazione dell’estate 2020.

Di conseguenza, visto il grande successo lo sceneggiato che ha per protagonisti Can Yaman nei panni del fotografo Can Divot e Demet Ozdemir col ruolo dell’aspirante scrittrice Sanem Aydin proseguirà regolarmente anche dopo il 4 settembre. Infatti la grande novità riguarda lunedì 7, quando la soap opera lascerà spazio al programma col Trono classico e over e sbarcherà in prima serata.

DayDreamer – Le Ali del Sogno sbarca al sabato pomeriggio prima di Verissimo

Nella serata di lunedì 7 settembre 2020 dalle 21.20 circa sino a mezzanotte i telespettatori di Canale 5 avranno modo di vedere ben tre episodi dello sceneggiato DayDreamer – Le Ali del Sogno. Ma le novità su quest’ultimo non sono terminare qui. Le vicende di Can e Sanem che stanno tanto appassionando il pubblico italiano, andranno poi di sabato. Infatti dal 12 settembre, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, la serie tv verrà trasmessa prima di Verissimo, lo storico rotocalco di cronaca rosa condotto da Silvia Toffanin.

Il primo appuntamento nel nuovo giorno di messa in onda è previsto il prossimo 5 settembre alle ore 14.10. Tale programmazione durerà almeno fino ad ottobre, poi i vertici del Biscione valuteranno cosa fare e se proporre DayDreamer di nuovo in prime time.