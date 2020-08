Lutto per l’inviato del TG satirico di Antonio Ricci

Di certo Valerio Staffelli sta attraversando delle ore particolarmente difficili. Infatti, giovedì 27 agosto 2020 ha subito una grave perdita: purtroppo è venuto a mancare suo padre. A dare la trista notizia è stato lo stesso storico inviato di Striscia la Notizia con un post sul suo account Instagram. Un contenuto dove colui che consegna i Tapiri d’oro ha ringraziato colui che lo ha proceeato. Gennaro Staffelli, detto Ciccio, è morto a 82 anni in circostanze che al momento non sono state rese note.

L’uomo era di origini partenopeee ed era un commerciante molto abile, che in tutti questi anni ha sempre spronato il figlio a proseguire la strada del mondo dello spettacolo. Stando alle parole del collaboratorebdel TG satirico di Antonio Ricci, il papà era una persona ironica, sensibile, generosa, buona e soprattutto simpatica. Sul social Valerio ha svelato un segreto: è stato il padre a suggerirgli la frase “come la va”. Un modo in cui il compianto uomo salutava i suoi clienti.

Le parole di Valerio Staffelli al padre

Attraverso un lungo post su Instagram che contiene anche la foto del padre, Valerio Staffelli ha scritto: “Grazie a lui ho potuto intraprendere la strada del mondo dello spettacolo, lavoravo nel suo negozio e poi facevo provini a destra e a manca, senza il sostegno di quello stipendio non ci sarei mai riuscito”. Un messaggio molto commovente che in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di cuoricini rossi e commenti in cui fanno le condoglianze allo storico inviato di Striscia la Notizia e alla sua famiglia.

La morte del genitore giunge tre anni dopo quella di Alessandro, il fratello di Valerio. Quest’ultimo era un medico odontoiatra molto apprezzato, che è venuto a mancare a soli 51 anni. Oltre a somigliare moltissimo a Valerio, l’uomo era un grande appassionato di politica ed era sempre disponibile a fare delle opere benefiche. Dopo Staffelli anche la figlia Rebecca ha voluto salutare su Instagram suo nonno. (Continua dopo il post)

Il messaggio di addio di Rebecca Staffelli

La figlia Rebecca Staffelli, dove su IG ha un seguito di oltre 120 mila follower, la stessa ha voluto ricordare il nonno Francesco. Attraverso delle Stories, la ragazza ha postato una foto con l’uomo e la seguente didascalia: “Ciao nonno”. La giovane, nonostante sia figlia di personaggi noti, vuole fortemente lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato a numerosi concorsi di bellezza ha iniziato a presentare al cune cose sul piccolo schermo.

Il grande sogno della figlia dell’invitlato di Striscia la Notizia è quello di diventare una conduttrice importante. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Rebecca è felicemente fidanzata col deejay, ed ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basile.