Diana Del Bufalo, l’uomo della sua vita deve essere volgare

Diana Del Bufalo ha bisogno di un uomo che la faccia ridere con la volgarità

Diana Del Bufalo, grandiosa attrice che ha trovato il successo dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi è tornata a far parlare di sé con delle notizie sulla sua vita personale e sentimentale. L’attrice ha infatti dichiarato che il suo uomo ideale non è ancora arrivato, ma non ha dubbi su come possa essere.

Così si è raccontata senza freni, cuore a cuore. La sua ultima relazione, quella con Paolo Ruffini ha fatto discutere sin dall’inizio. Si parlava infatti di un tradimento del conduttore nei confronti della sua ex compagna con Diana che gli aveva fatto battere il cuore improvvisamente, tanto da non riuscire a fermarsi.

Poi improvvisamente però è accaduto qualcosa che li ha separati, lei ai tempi rivelò di aver fatto di tutto pur di non chiuderla, ma con alcuni uomini purtroppo non c’è altra soluzione che questa, dice. Ciò non conta però perché così ha capito che il suo uomo ideale deve farla ridere con la volgarità, se non è volgare non le interessa.

Diana Del Bufalo: se non dice le parolacce non può essere l’uomo dei suoi sogni

Diana Del Bufalo rivela che se ha una certezza è che le parolacce la affascinano tantissimo. La persona ideale deve fare riferimenti spinti e deve dire parolacce, senza essere eccessivamente volgare, o comunque volgare in qualsiasi situazione.

Deve sapersi comportare e sapere scindere le occasioni in cui può essere se stesso e quelle in cui invece è necessario limitarsi. Non vuole fare cattiva figura. Lei è molto ironica, qualcuno ha dubbi sulla sua sincerità. Ma le persone a lei care affermano: Diana è proprio così.

Ecco come Diana ha ritrovato la sua forma fisica, dieta e determinazione oltre che costanza

L’attrice è sempre stata molto attiva sui social, pubblica foto che hanno che fare con il suo quotidiano, con la sua vita privata, non ama, nascondersi ma condividere ogni dettaglio con i suoi follower. Impossibile non notare come nell’ultimo periodo la donna sia parecchio dimagrita, così per cercare di dare un aiuto ai follower che potrebbero raggiungere lo stesso obiettivo, ha dato dei consigli parecchi utili affermando che il segreto sta nella cucina, oltre che nella determinazione e nella costanza.

L’allenamento e l’acqua sono i due migliori amici. Così lei è riuscita a cambiare completamente il suo fisico e ad essere finalmente quella che aveva sempre desiderato. Diana è sempre stata amata dai suoi follower che non le hanno mai fatto mancare un complimento o un cuoricino a dimostrazione dell’affetto che provano nei suoi confronti. Negli ultimi periodi hanno apprezzato il suo nuovo aspetto fisico complimentandosi per l’ottima riuscita.