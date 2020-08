Uomini e Donne, spoiler sulla nuova tronista donna: “Ha 18 anni e non si fida più degli uomini” (FOTO)

Da poco è trapelata la notizia circa l’effettiva data di inizio della nuova stagione del talk show di Maria De Filippi. Essa è prevista per lunedì 7 settembre. Tra le varie anticipazioni, in queste ore sono trapelati anche degli spoiler in merito alla nuova tronista di Uomini e Donne.

A dare delle informazioni in merito al nuovo volto femminile del programma è stato Amedeo Venza. L’influencer ha detto che si tratta di una ragazza molto giovane, la sua età infatti è di 18 anni. Andiamo a vedere quanto rivelato dal protagonista.

Gli spoiler sulla nuova tronista di Uomini e Donne

Sul profilo Instagram di Amedeo Venza sono apparsi degli spoiler molto interessanti in merito alla nuova tronista di Uomini e Donne. Come tutti fanno avranno già avuto modo di vedere, nella registrazione del 27 agosto sono stati presentati i due tronisti uomini. Essi sono Gianluca e Davide. Blanda, che era il terzo candidato, è stato ripescato da Roberta Di Padula, interessata a conoscerlo. In merito al volto femminile, però, non erano trapelate grosse informazioni. A fare Maggiore chiarezza in merito, è stato Amedeo.

Quest’ultimo, attraverso le sue Instagram Stories, ha detto che la protagonista ha 18 anni. Nel suo video di presentazione, la ragazza pare abbia detto di avere avuto solo una storia importante durata circa 6 mesi. Questa relazione, però, sembrerebbe essere terminata per volere di lui. Per tale motivo, la fanciulla ha dichiarato di aver sofferto molto al punto da essere giunta alla conclusione di non fidarsi più degli uomini. (Continua dopo la foto)

Altri rumors sul programma

Considerando la sua giovane età, però, tali dichiarazioni hanno generato grosso scalpore sul web. Lo stesso Amedeo, ha detto che le dichiarazioni della nuova tronista di Uomini e Donne siano davvero assurde. Tuttavia, al momento non sono ancora trapelate ulteriori informazioni sulla fanciulla. Pertanto, per avere la conferma ufficiale di quanto rivelato da Venza, è necessario attendere le future anticipazioni divulgate dalla redazione del programma.

In merito i nuovi tronisti, in questi giorni si è molto parlato anche dell’ipotesi di assistere ad un nuovo trono gay. Questa volta, però, pare che la padrona di casa pare possa prendere in considerazione l’ipotesi di porre sul trono un trans. Per adesso non vi è alcuna certezza in merito a questo rumor. solo l’aver preso in considerazione questa ipotesi, però, ha generato grosso fermento tra i telespettatori.