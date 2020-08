Nilufar Addati accusata di aver finto di avere il Covid: “Sono costretta a pubblicare i referti” (FOTO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati è stata accusata di aver finto di avere il Covid. Dopo lo sfogo di Selvaggia Lucarelli, molti utenti del web hanno cominciato ad accusare i vari influencer di marciare sulla vicenda adoperando il Coronavirus come fosse una campagna pubblicitaria.

A tal proposito, l’Italo-persiana si è sentita in obbligo di chiarire la situazione. La ragazza, infatti, ha deciso di pubblicare il referto medico rilasciato dall’ospedale Cotugno di Napoli in cui è evidente la sua effettiva positività al virus.

Nilufar ha finto il Covid?

Tra i tanti volti popolari che sono risultati positivi al Covid, c’è anche quello di Nilufar Addati, la quale è stata accusata di aver finto di essere stata contagiata. Alcune sue dichiarazioni fatte sui social di recente hanno fatto sorgere questo sospetto. Nel caso specifico, diverse persone non hanno ritenuto possibile che la ragazza avesse recuperato gusto e olfatto a distanza di pochissimi giorni dalla contrazione del virus.

Per molti, la ragazza avrebbe mostrato segni di miglioramento in tempi troppo brevi. Questo ha fatto sorgere il sospetto che la protagonista potesse aver preso in giro tutti. Tali accuse, naturalmente, hanno fatto molto in cui, la quale ha deciso di mostrare la verità a tutti i suoi fan. l’unico mezzo a sua disposizione era quello di pubblicare il referto medico rilasciato dall’ospedale presso cui ha effettuato il tampone.

Il chiarimento dell’Addati

Inutile dire che Nilufar Addati si sia adirata moltissimo per essere stata accusata di aver finto una cosa così seria come il Covid. Per tale motivo, ha definito scellerate tutte quelle persone che si sono permesse di muovere accuse di questo genere. In merito alle sue condizioni di salute, invece, la ragazza sembra stare abbastanza bene. Al momento, si trova in isolamento a casa sua con lievi sintomi.

Tra di essi ci sono: febbre che oscilla tra i 37 e i 37.5 gradi, forte senso di stanchezza, accompagnato dalla costante necessità di dormire, parziale perdita di olfatto e gusto. Proprio questi ultimi due sensi, però, sono stati quasi recuperati del tutto nelle ultime 24 ore. Ricordiamo, infine, che l’ex tronista del talk show di Maria De Filippi ha contratto il Coronavirus a seguito di una vacanza in Sardegna. In tale occasione, lei stessa ha ammesso di aver compiuto qualche leggerezza.